Wall Street Tak Bergerak "Di-PHP" The Fed

NEW YORK – Pasar saham Amerika Serikat (AS) dibuka tidak banyak berubah menjelang pengumuman data ekonomi. Selain itu, investor juga masih menanti komentar Gubernur The Federal Reserve Janet Yellen terkait kondisi ekonomi AS.

Sebelumnya, Yellen mengatakan kepada Komite Perbankan Senat AS bahwa tidak bijaksana untuk menunda kenaikan suku bunga. Meski begitu, ia tidak memberikan kepastian kapan The Fed akan menaikkan suku bunga tahun ini.

Indeks Dow Jones naik 19 poin atau 0,09% dengan 21.246 saham berpindah tangan. Indeks S&P 500 turun 1,25 poin atau 0,05% dengan 75.078 saham diperdagangkan dan indeks Nasdaq 100 turun 0,25 poin dengan 16.676 saham diperdagangkan.

Para investor memperkirakan kenaikan suku bunga akan dilakukan pada pertemuan Maret The Fed. Namun, para pejabat The Fed mensinyalkan akan bergerak lebih cepat untuk melakukan kenaikan suku bunga pertama tahun ini.

Tiga presiden The Fed, termasuk William Dudley, dijadwalkan akan memberikan komentar lebih lanjut mengenai pendapat para pembuat kebijakan.

Saat ini pasar menanti data ekonomi utama seperti laporan penjualan ritel bulanan dan harga konsumen. Selain itu, investor juga menanti data output industri untuk Januari.