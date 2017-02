\Rupiah Rp13.326, Bergerak Mixed di Awal Perdagangan\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan pagi ini bergerak bervariasi dengan minimnya pergerakan. Rupiah masih betah di level Rp13.300-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Kamis(16/2/2017), Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia melemah 9 poin atau 0,07% ke Rp13.326 per USD. Rupiah pun bergerak di Rp13.319-Rp13.333 per USD.

Sementara itu, Yahoofinance mencatat Rupiah pagi ini menguat 30 poin atau 0,2 % ke Rp13.296 per USD. Rupiah pagi ini bergerak di kisaran Rp13.293 per USD hingga Rp13.330 per USD.

Sebelumnya, kurs dolar AS berakhir bervariasi terhadap mata uang utama lainnya pada Rabu (Kamis pagi WIB), di tengah sejumlah data ekonomi dari negara tersebut.

Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk semua konsumen perkotaan meningkat 0,6% pada Januari disesuaikan secara musiman, mengalahkan konsensus pasar 0,3%, Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan Rabu.

Selama 12 bulan terakhir, indeks semua item (barang) naik 2,5% sebelum penyesuaian musiman.