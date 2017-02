\Pasca-Pilkada, IHSG Dibuka Menguat ke 5.381\

JAKARTA - Pasar saham Indonesia dibuka menguat pasca-pilkada. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 0,711 poin atau 0,013% ke 5.381,381.

Pagi ini transaksi telah terjadi transaksi sebesar Rp698 miliar dari 2,34 miliar lembar saham diperdagangkan.

Tercatat 104 menguat, 72 tertekan, dan 90 stagnan.Sektor penggerak IHSG bergerak variatif dengan sektor industri dasar menguat 0,48%.

Adapun saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers, antara lain saham Bank Artos Indonesia Tbk (ARTO) naik 13,33% ke Rp170 per saham, saham PP Properti Tbk (PPRO) naik 7,5% ke Rp344 dan saham Kokoh Inti Arebama Tbk (KOIN) naik 5,71% ke Rp370 per saham.

Sedangkan saham-saham yang berada di deretan top losers, antara lain saham Energi Mega Persada Tbk (ENRG) turun 25% ke Rp50 per saham, saham Bakrie Sumatera Plantation (UNSP) turun 19,7% ke Rp52 per saham, dan saham Darma Henwa Tbk (DEWA) turun 16,25% ke Rp67 per saham.