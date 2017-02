\Kepala Daerah Dorong Peningkatan Investor Lokal\

YOGYAKARTA – Para pelaku pasar modal berharap kepala daerah yang terpilih dalam pilkada 2017 pro investasi di daerah yang dipimpinnya masing-masing. Khusus di pasar modal, keberadaan kepala daerah yang baru ini nantinya mampu mendongkrak jumlah investor baru.

Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Yogyakarta Irfan Noor Riza mengungkapkan, siapa pun yang terpilih nanti diharapkan akan mendorong pertumbuhan investor lokal di pasar modal. Berbagai upaya sebenarnya sudah BEI lakukan untuk meningkatkan jumlah investor lokal saat ini.

Pembukaan galeri investasi di berbagai kampus yang ada di DIY serta berbagai pameran pasar modal di beberapa kesempatan menjadi upaya mereka. “Kami berharap pemimpin yang baru bisa bekerja sama mendongkrak investor baru,” tuturnya.

Tak hanya investor pasar modal yang baru, pemimpin yang baru ini diharapkan mampu mendorong pelaku Usaha Kecil Mikro (UKM) agar bisa go public. Sehingga kalangan UKM juga bisa go international seperti perusahaan besar lainnya. Ketika UKM sudah go international, maka harapannya mampu mendongkrak perekonomian di wilayah ini.

Pengangguran yang ada mampu terserap dengan baik sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat bisa semakin meningkat dibanding sebelumnya. “Ending -nya adalah jumlah keluarga miskin di wilayah ini menjadi berkurang,” ujarnya.

Pihaknya kini tengah menyiapkan program inkubator untuk UKM yang ada di wilayah ini. Inkubator adalah program bimbingan khusus kepada UKM yang terpilih nantinya. Tak hanya UKM, start up-start up baru juga mendapatkan kesempatan. Tujuan akhir program inkubator ini adalah ada UKM atau start up bisa go public .

Program inkubasi UKM ataupun start up ini akan dilaksanakan dalam setahun. Pihaknya tidak mematok jumlah peserta yang akan mengikuti program ini. Irfan menandaskan, misi utama program inkubasi ini adalah untuk melakukan edukasi agar bisa mandiri menuju era go public . “Kami targetkan ada satu pengusaha lokal yang bisa IPO dalam setahun,” ujarnya.

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) Yogyakarta Timbul Raharja mengatakan, dukungan berbagai pihak untuk menunjang pertumbuhan UKM sangat diperlukan.

Terlebih era pasar bebas yang terjadi belakangan ini mengakibatkan arus barang dapat dengan mudah masuk ke Indonesia. “Jika tidak didorong dengan kebijakan yang berpihak, maka pengusaha lokal akan terpinggirkan,” ujarnya.