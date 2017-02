\IHSG Mundur 4 Langkah ke 5.376, Tapi Saham Mining Menguat Ugal-ugalan\

JAKARTA - Pasar saham Indonesia ditutup melemah pada jeda siang perdagangan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 4,2 poin atau 0,08% ke 5.376,389.

Indeks LQ45 turun 0,93 poin atau 0,1% ke 893, Jakarta Islamic Index (JII) naik 2,2 poin atau 0,3% ke 698,57, IDX30 turun 0,5 poin atau 0,1% ke 483, dan indeks MNC36 naik 0,04 poin atau 0,01% ke 303.

Sektor penggerak IHSG mayoritas menguat, seperti sektor pertambangan yang naik 19,9 poin atau 1,4%, sementara itu sektor yang mengalami pelemahan tertinggi adalah sektor keuangan 7,3 poin atau 0,8%.

Siang ini tercatat transaksi sebesar Rp4,9 triliun dari 15,9 miliar lembar saham yang diperdagangkan. Tercatat 117 saham menguat, 182 menurun, dan 95 stagnan.

Adapun saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers, antara lain saham PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) naik Rp15 ke Rp580 per saham, saham Lippo Karawaci Tbk (LPKR) naik Rp10 ke Rp765 dan saham PT Medco Energi International Tbk (MEDC) naik Rp350 ke Rp2.560 per saham.

Sedangkan saham-saham yang berada di deretan top losers, antara lain saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) turun Rp8 ke Rp394 per saham, saham PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) turun Rp425 ke Rp11.000 per saham, dan saham Energi Mega Persada turun Rp10 ke Rp58 per saham.