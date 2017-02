\Laba Bersih Unilever Tumbuh 9,2% ke Rp6,4 Triliun \

JAKARTA – PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) mencatat laba bersih sebesar Rp6,4 triliun pada 2016. Angka ini meningkat 9,2% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dalam keterangan tertulisnya kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (16/2/2017), perseroan membukukan penjualan bersih lebih dari Rp40 triliun. Angka ini meningkat 9,8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp36,5 triliun.

Pertumbuhan tersebut, didukung oleh performa yang kuat dari kedua segmen bisnisnya, home and personal care dan food and refreshments, yang menyumbang 69% dan 31% kepada total penjualan bersih Perseroan.

Pada kuartal keempat, home and personal care dan food and refreshments, masing-masing membukukan pertumbuhan sebesar 10,8% secara year on year (yoy) dan 12,8% yoy. Keduanya mencapai total topline Perseroan mendekati Rp10 triliun atau 11,4% lebih tinggi dibandingkan kuartal IV-2015.

Direktur Keuangan Unilever Tevilyan Yudhistira Rusli mengatakan, Unilever melihat adanya penguatan permintaan konsumen selama tahun 2016. Namun, permintaan belum pulih pada tingkat yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya.