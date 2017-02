\Lucu.. Anak Usia 7 Tahun Ini Menulis Surat ke Google Minta Pekerjaan\

JAKARTA - Pernah membayangkan bisa bekerja Google? Dengan berbagai fasilitas yang diberikan kepada karyawannya, tentu saja bekerja di perusahaan ini menjadi impian banyak orang.

Nyatanya, impian bekerja di Google juga dimiliki oleh seorang anak berusia 7 tahun bernama Chloe Bridgewater. Anak yang tinggal di wilayah Hereford, Inggris tersebut menulis surat kepada Google untuk meminta pekerjaan.

Berikut isi surat Chloe yang dikirimkannya ke Google.

"Setelah melihat kantor Google yang dilengkapi dengan bean bags, permainan Go-karts dan juga peluncur, dia memutuskan untuk menulis surat ke Google, dan melihat apakah mereka akan memberikannya pekerjaan," kata Andy Bridgewater, seperti dilansir CNBC, Kamis (16/2/2017).

Seperti surat lamaran kerja lainnya, Chloe bahkan membahas kualifikasi dirinya, seperti dirinya yang sangat menyukai komputer, dan menjelaskan mengapi dia cocok bekerja di Google. Bahkan, Chloe juga memberikan referensi kepada gurunya.

"Guru saya memberitahu ibu dan ayah saya, bahwa saya sangat baik dikelas dan pandai dalam ejaan, membaca, dan berhitung," jelasnya.

Chloe menjelaskan dalam suratnya tersebut, bahwa itu bukanlah surat lamaran pekerjaan pertama yang ditulisnya, sebelumnya, dia pernah mengirimkan surat kepada Santa Claus. "I have only ever sent one other and that was to Father Christmas."

Surat tersebut kemudian dibaca oleh CEO Google Sundar Pichai, dia membalas surat Chloe.

"Saya pikir jika kamu terus bekerja keras dan mengejar impianmu, kamu bisa mencapai apapun mimpimu, dari mulai bekerja di Google sampai berenang di Olimpiade. Saya berharap bisa menerima lamaran kerjamu, tentunya ketika kamu sudah menamatkan sekolah," ungkapnya dalam surat.