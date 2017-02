\Rupiah Rp13.330, Bergerak Landai Pasca-Keputusan BI\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan pagi ini bergerak bervariasi. Rupiah masih berkutat di level Rp13.300-an per USD pasca BI mentetapkan suku bunga acuan di level 4,75%.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Jumat(17/2/2017), Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia melemah 8 poin atau 0,06% ke Rp13.330 per USD. Rupiah pun bergerak di Rp13.326-Rp13.331 per USD.

Sementara itu, Yahoofinance mencatat Rupiah pagi ini menguat 7 poin atau 0,05 % ke Rp13.306 per USD. Rupiah pagi ini bergerak di kisaran Rp13.301 per USD hingga Rp13.328 per USD.

Sebelumnya, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pada 14-16 Februari 2017 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI 7-Day RR Rate) di level 4,75%, dengan Suku bunga Deposit Facility (DF) tetap 4% dan Lending Facility (LF) tetap 5,5%.

"Keputusan tersebut konsisten dengan upaya Bank Indonesia menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” papar Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo kemarin.