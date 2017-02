\IHSG 5.362, Memerah di Akhir Pekan\

JAKARTA - Pasar saham Indonesia kembali dibuka melemah. Tercatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 15,12 poin atau 0,28% ke 5.362,87.

Pagi ini transaksi telah terjadi transaksi sebesar Rp142 miliar dari 146 juta lembar saham diperdagangkan.

Tercatat 54 saham menguat, 32 melemah dan 94 stagnan. Sektor penggerak IHSG bergerak variatif dengan sektor industri dasar menguat 0,48%.

Indeks LQ45 turun 2,04 poin atau 0,2% ke posisi 891, Jakarta Islamic Index (JII) naik 0,05 poin ke 698, indeks IDX30 turun 0,8 poin atau 0,2% ke 482 dan indeks MNC36 naik 0,30 poin atau 0,1% ke 303.

Sektor-sektor penggerak IHSG melaju dua arah, dengan sektor konsumsi, infrastruktur, industri dasar dan properti menguat. Sementara sektor perkebunan, tambang, perdagangan dan keuangan melemah.

Adapun saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers, antara lain saham PT Pelat Timah Nusantara Tbk (NIKL) naik Rp330 ke Rp4.190 per saham, saham Bank Mayapada Internasional Tbk (MAYA) naik Rp210 ke Rp2.600 dan saham PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) naik Rp150 ke Rp42.750 per saham.

Sedangkan saham-saham yang berada di deretan top losers, antara lain saham PT United Tractors Tbk (UNTR) turun Rp1.000 ke Rp22.825 per saham, saham PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) turun Rp250 ke Rp14.550 per saham, dan saham PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) turun Rp175 ke Rp15.425 per saham.