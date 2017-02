\Waskita Beton Bidik Pendapatan Rp7,71 Triliun\

JAKARTA - Tahun ini, PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) menargetkan pendapatan sebesar Rp7,71 triliun. Angka tersebut meningkat 63% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun lalu.

Sementara, laba bersihnya dipatok pada angka Rp1,17 triliun, naik 85% dibanding realisasi laba bersih tahun lalu. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta.

Direktur Utama PT Waskita Beton Precast Tbk, Jarot Subana mengatakan, target pertumbuhan yang tinggi tersebut sejalan dengan realisasi pertumbuhan yang tinggi pada perolehan kontrak perseroan tahun 2016.

Maka guna memuluskan realisasi target itu, WSBP menganggarkan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp 1,99 triliun, meningkat signifikan dibandingkan realisasi tahun 2016 yang sebesar Rp1,05 triliun.

Capex tersebut akan digunakan untuk menambah kapasitas produksinya menjadi 3,25 juta ton per tahun. Angka ini meningkat 23% dari kapasitas tahun 2016 yang sebesar 2,65 juta ton.

Direktur Keuangan WSBP, Budi Setyono menambahkan, per 31 Desember 2016 WSBP masih memiliki sisa dana IPO sebesar Rp 3,7 triliun. "Jumlah ini masih cukup untuk membiayai porsi ekuitas belanja modal dan modal kerja Perseroan tahun ini," imbuhnya.

Seperti diketahui, pada gelaran IPO September 2016 lalu, WSBP memperoleh tambahan dana sebesar Rp 5,1 triliun, sehingga memberikan ruang untuk leverage bagi WSBP yang semakin besar. Selain itu, perseroan juga mencatatkan kontrak baru Per Januari senilai Rp 2,1 triliun. Torehan ini setara dengan 17% dari target kontrak tahun ini yang dipatok pada angka Rp 12,3 triliun.

Target pembangunan tol pemerintah merupakan pasar yang besar bagi perseroan. Namun, bukan berarti perseroan akan terus berada pada zona nyamannya. Ke depan, WSBP akan mempersiapkan untuk proyek infrastruktur lainnya selain proyek jalan tol.

Catatan saja, WSBP memperoleh kontrak baru Rp 12,6 triliun pada 2016. Angka tersebut meningkat 361% dibandig perolehan kontrak periode yang sama tahun sebelumnya, Rp2,6 triliun.

Sejumlah kontrak yang diperoleh sepanjang tahun lalu adalah, Tol Legundi-Bunder, Tol Cimanggis –Cibitung (Seksi 2), Tol Pemalang Batang, Tol Bogor Ciawi Sukabumi, Tol Kayu Agung Palembang Betung, dan Tol Batang Semarang. Seluruh proyek tol bernilai besar tersebut setara dengan kontribusi 68% terhadap total perolehan kontrak baru sepanjang tahun 2016.

Catatan saja, sepanjang 2016, WSBP mencatat pertumbuhan pendapatan 78% year on year (yoy) menjadi Rp4,72 triliun. Anak usaha PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) itu juga berhasil menutup bukunya dengan perolehan laba bersih sebesar Rp634,8 miliar, tumbuh 90% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp334,37 miliar. Perolehan laba bersih tersebut mencerminkan laba bersih per saham dasar atau earning per share (EPS) Rp33,85 per saham.