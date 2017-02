\Jeda Siang, IHSG Terus Merosot 28,82 Poin ke 5.349\

JAKARTA - Pasar saham Indonesia pada penutupan sesi I kembali berada di zona merah. Tercatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 28,82 poin atau 0,53% ke 5.349,176.

Siang ini, telah terjadi transaksi hingga Rp3,72 triliun dari 11,15 miliar saham yang diperdagangkan. Tercatat 113 saham menguat, 167 melemah dan 112 stagnan. Sektor penggerak IHSG mayoritas melemah, dengan pelemahan terbesar berada di sektor aneka industri sebesar 22,5 poin atau 1,6%.

Indeks LQ45 turun 6,7poin atau 0,7% ke posisi 894, Jakarta Islamic Index (JII) melemah 5,5 poin atau 0,7% ke 701, indeks IDX30 turun 3,8 poin atau 0,7% ke 483 dan indeks MNC36 turun 1,4 poin atau 0,4% ke 303.

Adapun saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers, antara lain saham PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) naik Rp11 ke Rp78 per saham, saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) naik Rp12 ke Rp368 dan saham PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (AGRO) naik Rp60 ke Rp860 per saham.

Sedangkan saham-saham yang berada di deretan top losers, antara lain saham PT Astra International Tbk (ASII) turun Rp150 ke Rp7.950 per saham, saham PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) turun Rp150 ke Rp11.050 per saham, dan saham PT Pelat Timah Nusantara Tbk (nikl) turun Rp910 ke Rp2.950 per saham.