\Banyak Calo, Pelaku Industri Menjerit Harga Gas Mahal\

MEDAN - Salah satu penyebab tingginya harga gas bumi di Indonesia adalah maraknya trader gas tak berfasilitas yang menguasai alokasi gas alias calo gas. Pemerintah diminta menghentikan kondisi ini agar tidak terus berlanjut.

Ketua Komisi B DPRD Sumatera Utara (Sumut) Roby Agusman Harahap mengatakan, salah satu contoh wilayah yang terdapat calo gasnya ada di Medan. Industri di Medan terpaksa membayar lebih mahal gas bumi yang dibelinya karena PT Pertagas Niaga mengutip USD1,55 per Million British Thermal Unit (MMBTU), padahal Pertagas Niaga tidak memiliki pipa gas.

“Industri di Medan sudah lama mengeluhkan ini. Mereka harus bayar lebih mahal karena ada calo gas. Pemerintah tidak boleh kalah sama calo gas ini,” kata Roby.

Jika hal ini dibiarkan, kata Roby, maka akan banyak pihak yang dirugikan. Bisa juga menimbulkan konflik antarsesama perusahaan gas karena keberadaan PT Pertagas Niaga tak ubahnya seperti calo.

Wakil Ketua Komisi B, Lucia Brutu juga meminta pemerintah memperbaiki tata kelola gas bumi, terutama terkait masalah alokasi gas bumi. Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah sekian lama memberikan alokasi gas ke badan usaha yang justru tidak punya infrastruktur.

“Contohnya di Medan, ada PGN (PT Perusahaan Gas Negara) yang punya pipa gas langsung ke industri di Medan, tapi tidak bisa alokasikan gas. Alokasi gas justru jatuh ke badan usaha yang tidak punya infrastruktur,” ungkap Lucia.

Berdasarkan ketentuan Kementerian ESDM bahwa rincian harga gas industri khususnya di Medan mulai dari asal sumber gas hingga ke tangan industri adalah pertama, pasokan gas ke industri di Medan terbagi atas dua sumber, yaitu dari LNG atau Kilang LNG Bontang, Kalimantan Timur, dan dari Pertamina EP di Sumut yang dialirkan melalui pipa.

Untuk sumber pertama dari LNG Bontang, LNG tersebut merupakan alokasi gas yang ditetapkan Kementerian ESDM dan SKK Migas untuk industri di Medan. Harganya USD7,8 per MMBTU. Hampir 63% komposisi harga gas ke industri di Medan berasal dari harga gas di hulu. Artinya, harga gas bumi ke industri sejak awal sudah mahal.

Kedua, LNG dari Bontang tersebut kemudian diregasifikasi di Terminal Regasifikasi Arun, Lhokseumawe, Aceh. Biaya proses regasifikasi atau menjadikan gas alam cair jadi gas bumi dikenakan USD1,5 per MMBTU. Lalu ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPn), yakni USD0,15 per MMBTU sehingga total USD1,65 per MMBTU.

Ketiga, gas bumi dari Terminal Regasifikasi Arun diangkut melalui pipa transmisi Arun- Belawan milik PT Pertagas sepanjang 350 km. Pertagas mengenakan biaya angkut gas sebesar USD2,53 per MMBTU dan ditambah PPn sebesar USD0,25 per MMBTU sehingga total USD2,78. Keempat, setelah dari Pertagas, gas harus melalui ‘keran’ perusahaan trader gas, yaitu Pertagas Niaga.

“Masalahnya perusahaan ini tidak memiliki fasilitas pipa, tapi memungut biaya margin sebesar USD0,3 per MMBTU,” ujar Lucia.

Kemudian Pertagas Niaga mengenakan lagi biaya yang disebut Gross Heating Value (GHV) Losses sebesar USD0,33 per MMBTU. Tak cukup sampai di situ, Pertagas Niaga juga mengenakan Own Used & Boil Off Gas (BOG) sebesar USD0,65 per MMBTU serta Cost of Money sebesar USD0,27 per MMBTU.

Pertagas Niaga memungut total USD1,55 per MMBTU. Lalu sumber gas dari produksi Pertamina EP dikenakan USD8,24 per MMBTU. Kemudian, gas diangkut melalui pipa transmisi gas bumi Pangkalan Susu-Wampu yang dikelola Pertagas dengan biaya USD0,92 per MMBTU termasuk pajak. Dua sumber gas tersebut dicampur menjadi satu, lalu dibagi volume gas masing-masing pasokan.

Karena itu, harga rata-rata gas bumi sebelum dibeli oleh PGN sebesar USD10,87 per MMBTU. Kemudian oleh PGN diteruskan ke pelanggan industrinya dengan biaya yang dikenakan USD1,35 per MMBTU. Biaya tersebut adalah ongkos distribusi gas bumi melalui pipa gas bumi milik PGN sepanjang lebih dari 640 km.

“Jadi ujungnya harga gas USD12,22 per MMBTU,” ujarnya.

Sementara Corporate Secretary PT Pertagas Niaga, Ratna Dumila menyebutkan, yang dilakukan pihaknya merupakan bisnis pengembangan pelayanan untuk gas murah. Apalagi gas murah saat ini menjadi tuntutan pelaku industri di Medan. “Semua kan tergantung pada konsumen mau menerima gas kita atau tidak, bukan calo. Ini solusi dari kami untuk menghadirkan gas murah di Medan,” tuturnya.