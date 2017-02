\TERPOPULER: Rupiah Masih Babak Belur Dihajar Dolar AS \

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup kembali melemah. Rupiah nampaknya belum menemukan sentimen posisif untuk menguat.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia melemah 11 poin atau 0,08% ke Rp13.333 per USD. Rupiah tercatat bergerak di kisaran Rp13.326-Rp13.351 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat Rupiah melemah 17 poin atau 0,13% menjadi Rp13.330 per USD. Pergerakan harian Rupiah berada di angka Rp13.301 per USD hingga Rp13.335 per USD.

