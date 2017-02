\Banyak Pebisnis Baru, Usaha Co-Working Space Kian Menjanjikan\

JAKARTA - Belakangan ini banyak bermunculan pebisnis baru atau akrab disebut start up. Namun, para pebisnis start up ini terkendala ruang kerja. Melihat potensi tersebut, membuka bisnis co-working space atau sewa kantor pun dinilai menjanjikan.

Akan tetapi untuk membuka bisnis tersebut perlu memerhatikan beberapa hal. Seperti dikatakan Co Founder Concrete Co Working Space Joshua Jovianus yang beralamat di Pluit, Jakarta. Dirinya menyebutkan mendirikan co working space harus mengedepankan kenyamanan bagi penyewanya.

"Orang butuh tempat kerja yang dinamis karena di saat mereka bekerja di rumah mood mereka nggak dapat entah karena ngantuk sehingga jadi menunda-nunda," kata Joshua di kantornya, Jumat (17/2/2017).

Dengan terbatasnya co-working space saat ini, dia mengatakan banyak orang memilih untuk bekerja di kafe. Pasalnya, kafe mampu menawarkan suasana yang nyaman. Dia pun mengatakan, pihaknya juga mengadaptasi suasana homy yang mampu ditawarkan sebuah kafe.

Bedanya co-working space ini memang lebih dikhususkan untuk urusan bisnis dan pekerjaan sehingga lebih mumpuni untuk menunjang kinerja bisnis dan usaha.

"Kami buat co-working space karena kebanyakan di kafe itu kalau mau kerja cari colokan susah atau internetnya kurang cepat atau sering putus. Dengan adanya co-working space ini kami menyediakan tempat fasilitas yang sangat memadai," tambahnya.