\Ketahui 7 Biaya Seputar Pinjaman Tanpa Agunan atau KTA\

PINJAMAN tanpa agunan atau KTA memiliki banyak jenis biaya. Ketahui apa saja biaya-biaya seputar pinjaman tanpa agunan agar dapat memutuskan KTA paling ekonomis sesuai kebutuhan.

Kebutuhan akan dana tunai dalam jumlah besar untuk berbagai keperluan, acapkali menghampiri seseorang. Apakah itu untuk tambahan modal usaha, uang pangkal sekolah anak, biaya pernikahan, renovasi, rumah, dan lain sebagainya.

Meminjam kredit tanpa agunan (KTA) ke bank banyak dipilih oleh orang, ketika memiliki kebutuhan uang tunai dalam waktu singkat dan jumlah cukup besar. Perbankan juga cukup agresif memasarkan produk pinjaman tanpa agunan ini.

Pinjaman tanpa agunan termasuk salah satu produk kredit konsumtif bank, selain kartu kredit dan kredit pemilikan rumah (KPR). Bunga pinjaman tanpa agunan terbilang tinggi. Tertinggi nomor dua setelah kartu kredit.

Tidak heran bila dalam mempromosikan produk ini, bank seringkali menonjolkan sisi bunga murah KTA. Tetapi apakah tawaran bunga murah menjadikan sebuah produk KTA tersebut layak kamu pilih? Belum tentu.

Sebelum memutuskan mengambil tawaran KTA yang mengimingi bunga murah, kamu perlu juga menghitung biaya lain-lain yang menyertai produk tersebut. Produk KTA paling bagus, tentu saja yang paling ekonomis dan sesuai kebutuhan kamu.

Berikut, beberapa jenis biaya yang umum menyertai sebuah produk pinjaman tanpa agunan atau KTA berdasarkan riset Halomoney.co.id:

Biaya bunga

Bunga pinjaman pada dasarnya adalah harga yang dipatok bank itu bagi nasabah yang mengajukan utang. Dalam hal ini, uang pinjaman adalah obyek transaksi. Bunga pinjaman tanpa agunan tergolong tinggi sebanding dengan risiko yang dihadapi bank ketika memberikan pinjaman.

Seperti namanya, pinjaman KTA tidak mewajibkan adanya agunan atau jaminan ketika si nasabah atau debitur mangkir dari kewajiban pembayaran utang. Ketiadaan agunan ini membuat bank membanderol biaya atau bunga tinggi pada produk KTA mereka.

Di pasar saat ini, bunga pinjaman tanpa agunan rata-rata ditawarkan mulai 0,99% sampai di atas 2% per bulan. Atau, mulai 12%-24% per tahun. Beberapa bank malah ada yang menawarkan bunga pinjaman tanpa agunan di bawah 10%. Di sisi lain, tidak sedikit pula bank yang menawarkan bunga pinjaman tanpa agunan hampir 40% per tahun.

Besar bunga pinjaman tanpa agunan ini menjadi penentu terbesar beban cicilan yang harus dibayar oleh nasabah kelak. Berbeda dengan penghitungan bunga KPR, untuk bunga KTA, bank menghitungnya dengan metode flat. Artinya, bunga KTA selalu dihitung berdasarkan besar pinjaman awal.





Biaya administrasi

Hampir semua bank penyedia KTA mematok biaya administrasi bagi pencairan kredit tanpa agunan. Besarnya beragam. Ada yang mematok dalam persentase mulai 0,1% dari total plafon KTA yang cair.

Tidak sedikit juga, bank yang mematok biaya administrasi hingga di atas tiga persen untuk pencairan pinjaman tanpa agunan ini. Di beberapa bank, biaya administrasi kadangkala disebut juga biaya persetujuan pencairan kredit.

Biaya provisi

Biaya provisi adalah biaya pencadangan kredit yang wajib disiapkan oleh bank untuk setiap jenis pencairan pinjaman. Besarnya beragam, rata-rata bank penyedia pinjaman tanpa agunan mematok sekitar satu persen dari nilai plafon pinjaman KTA yang cair.

Biaya keterlambatan cicilan

Selayaknya produk pinjaman, bank juga mengenakan biaya bila si debitur pinjaman tanpa agunan atau KTA telat membayar cicilan mereka. Maka itu, hampir semua produk pinjaman KTA mematok biaya keterlambatan pembayaran cicilan.

Berapa besar biaya keterlambatan yang umumnya dipatok bank untuk KTA? Cukup beragam. Beberapa bank menetapkan persentase sekitar lima hingga enam persen dari total nilai cicilan bulanan. Ada pula bank yang menetapkan denda dalam bentuk nominal mulai Rp75 ribu per keterlambatan.





Biaya pelunasan dipercepat

Bank mengambil untung dari bunga pinjaman. Semakin lama tenor pinjaman, atau lama pembayaran cicilan, bisa semakin menguntungkan bagi perbankan. Nah, produk KTA umumnya memiliki lama cicilan mulai 12 bulan sampai 60 bulan. Bahkan, ada juga produk KTA dengan lama cicilan di bawah 12 bulan.

Untuk menjaga margin untung mereka, bank memasang biaya penalty bagi nasabah KTA yang menempuh pelunasan dipercepat. Besar denda sangat beragam.

Ada bank yang hanya mengenakan sekitar 0,5 persen dari total sisa utang, ada juga yang mengenakan hingga delapan persen dari total saldo utang nasabah.

Agar terhindar dari biaya seperti ini, pastikan kamu memilih tenor pinjaman tanpa agunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan.





Biaya tahunan

Produk KTA acapkali dikemas mirip dengan produk kartu kredit. Selain mengenakan bunga per bulan yang cukup tinggi, beberapa bank penyedia KTA juga menetapkan biaya tahunan bagi nasabah KTA mereka.

Besar biaya tahunan juga bervariasi. Ada yang dalam bentuk persentase di atas satu persen, ada yang menetapkan biaya tahunan puluhan ribu rupiah sampai ratusan ribu rupiah per tahun.





Biaya transfer kredit

Biaya ini acapkali terdapat pada produk pinjaman tanpa agunan yang tidak mensyaratkan kepemilikan rekening payroll yang sama. Alhasil, untuk biaya pencairan KTA, kamu harus siap menanggung biaya transfer dana KTA ke rekening.

Besarnya sesuai pilihan pencairan. Bila lewat transfer elektronik atau ATM regular, biayanya sama dengan transfer antarbank, yaitu sekitar Rp 7.500.

Sedangkan bila pencairan lewat konter bank, biayanya bisa lebih mahal. Biaya transfer ini juga bisa lebih mahal, apabila kamu memilih cara pencairan lewat RTGS, atau kliring.

Itulah dia 7 jenis biaya-biaya yang menyertai produk pinjaman tanpa agunan alias KTA. Pastikan kamu mengetahui dan menimbang faktor biaya-biaya itu sebelum memutuskan mengambil pinjaman paling ekonomis.