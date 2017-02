\Harga Minyak Menguat Menanti Prospek Pemangkasan Produksi \

NEW YORK - Harga minyak dunia naik karena investor terus mencerna kemungkinan perpanjangan kesepakatan pemangkasan produksi di antara produsen-produsen minyak utama dunia.

Laporan mengatakan, ada peluang bahwa Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) akan memperpanjang kesepakatan pemotongan produksi yang mulai berlaku pada 1 Januari dan berlangsung selama enam bulan.

Namun, kenaikan jumlah rig pengeboran AS mengurangi kenaikan harga minyak. Para pengebor AS menambahkan enam rig minyak dalam seminggu hingga 17 Februar. Perusahaan jasa ladang minyak Baker Hughes mencatat total jumlah ring menjadi 597, paling banyak sejak Oktober 2015.

Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Maret, bertambah 0,04 dolar AS menjadi menetap di 53,40 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan global, minyak mentah Brent Nort Sea untuk pengiriman April, naik 0,16 sen dolar AS menjadi ditutup pada USD55,81 per barel di London ICE Futures Exchange.