\BI Klaim Rupiah Jadi Mata Uang Paling Stabil \

BANDUNG - Bank Indonesia (BI) menyebut pergerakan nilai tukar Rupiah belakangan ini cukup stabil. Padahal, kondisi ketidakpastian di dunia masih tinggi.

"Nilai tukar bergerak stabil dan cenderung menguat di tengah ketidakpastian," kata Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Yoga Affandi di Bandung, Sabtu (18/2/2017).

Bahkan Yoga menyebut, dibandingkan negara lain pergerakan Rupiah lebih baik. Kondisi ini, tambahnya yang membuat ekonomi Indonesia cukup stabil. "Kestabilan nilai tukar yang perfomance nya terbaik itu Rupiah, ini yang menciptakan kestabilan (ekonomi Indonesia)," tutur dia.

Dalam rilis Rapat Dewan Gubernur bulanan, BI mencatat, nilai tukar Rupiah bergerak relatif stabil dengan kecenderungan menguat di tengah peningkatan ketidakpastian terkait arah kebijakan AS. Pada triwulan IV 2016, secara point to point Rupiah melemah sebesar 3,13% menjadi Rp13.473 per dolar AS.

Tekanan terhadap Rupiah antara lain berasal dari meningkatnya ketidakpastian global terkait Pilpres AS, kenaikan FFR dan meningkatnya kebutuhan dolar AS untuk pembayaran utang luar negeri pada akhir tahun. Namun, Rupiah kembali menguat sebesar 0,9% menjadi Rp13.352 pada bulan Januari 2017.

Penguatan ini seiring dengan aliran modal asing yang kembali masuk ditopang oleh persepsi positif investor terhadap perekonomian domestik. Ke depan, Bank Indonesia akan terus mewaspadai perkembangan risiko ketidakpastian keuangan global dan tetap melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar agar sesuai fundamental dengan tetap menjaga bekerjanya mekanisme pasar.