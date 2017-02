\Turun Rp6 Ribu, Harga Cabai Rawit Tetap Pedas di Rp132 Ribu \

JAKARTA - Musim hujan yang masih terus berlanjut sampai hari ini membuat harga cabai masih mahal, walau mengalami penurunan. Hari ini harga cabai rawit merah memang mengalami penurunan sebesar Rp6.316 per kilogram (kg), namun harga masih saja bertahan di harga Rp132.945 per kg.

Harga cabai rawit merah tertinggi ada di Pasar Gondangdia sebesar Rp160.000 per kg, harga terendah ada di pasar Pal Merah sebesar Rp140.000 per kg, dan harga rata-rata di DKI Jakarta sebesar Rp133.433 per kg.

Dikutip dari laman Info Pangan Jakarta, Sabtu (18/2/2017), harga cabai rawit merah di Jakarta masih mengalami kenaikan harga seperti di Pasar Induk Senen yang mengalami kenaikan tertinggi sebesar Rp30.000 per kg menjadi Rp150.000 per kg.

Di Pasar Induk Karamat Jati naik Rp11.000 menjadi Rp119.000 per kg dan di Pasar Grogol naik Rp10.000 menjadi Rp140.000 per kg. Sedangkan di beberapa pasar harga tetap stabil yaitu, Pasar Rawa Badak Rp150.000 per kg, di Pasar Glodok Rp145.000 per kg dan di Pasar Mayestik Rp150.000 per kg.