\TIPS LARIS: 7 Kelakuan yang Harus Dilakukan Entrepreneur \

JAKARTA - Mengubah mindset pekerja kantoran menjadi entreprener memang tidaklah mudah. Padahal, sesungguhnya tidak ada perbedaan yang besar antara keduanya.

Ketika menjadi bos untuk diri sendiri (entrepreneur) Anda juga sekaligus melakukan pekerjaan impian. Menjadi seorang entrepreneur seharusnya hidup menjadi lebih seimbang terutama karena waktu yang fleksibel.

Namun, menjadi seorang entrepreneur juga bukan hal yang mudah, Anda harus tetap bekerja keras dan mengikuti aturan jika ingin usaha yang anda jalankan berhasil. Berikut aturan yang harus diikuti, seperti dilansir entrepreneur.

1. Jaga Keseimbangan Antara Pekerjaan dan Kehidupan

Laporan dari American Psychological Association pada 2013 menyebutkan bahwa setengah dari pekerja masih mengecek email mereka saat libur, bahkan setelah pulang kerja, saat sakit, dan saat liburan. Pada 2014, Bureau of labor statistics menemukan bahwa 34% karyawan bahkan tetap bekerja di hari libur.

Meskipun data tersebut tidak berlaku untuk entrepreneur yang tidak memiliki jam kerja, namun seorang entrepreneur tetap constantly working. Para entrepreneur tetap bekerja, meeting dengan investor, dan bekerja terutama saat ada events tertentu.

Meskipun entrepreneur kadang terlihat tidak bekerja sama sekali, namun mereka tetap berpikir tentang pekerjaannya, mengkhawatirkan juga tentang usahanya tersebut.

2. Jangan Buang Waktu di Sosial Media

Sebagian orang menggunakan istirahatnya untuk membuka sosial media, memang sosial media merupakan networking. Media sosial juga terhubung dengan LinkedIn, atau group-group entrepreneur, ataupun mencari sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan, baik untuk kebaikan ataupun sebaliknya.

Namun yang perlu Anda pahami adalah sosial media hanya merupakan salah satu alat untuk menjual produk atau menambah jaringan Anda. Jadi, jangan buang banyak waktu di sosial media.

3. Bekerjalah di Bidang yang Anda Kuasai

Begitu banyak profesi saat ini, dan profesi tersebut juga cerminan yang sesuai dengan job description masing-masing. Seperti seorang akuntan akan tetap menjadi akuntan atau seorang content editor yang harus adalah seseorang yang harus memiliki keahlian memanage social media, editing video, dan ahli dalam programming.

Tapi bagi seorang entrepreneur, mereka dituntut memiliki semua profesi tersebut, mereka bisa menjadi seorang office managers, business writers, PR, social media mavens, dan bisa menjadi apapun.

Dari 53 juta freelance yang ada di Amerika Serikat (AS), kebanyakan dari mereka akan memilih pekerjaan yang mereka sukai.

4. Bos selalu Benar

Kebanyakan orang yang memiliki atasan akan berasumsi bahwa pekerjaan mereka akan aman karena ada bos yang menjaga kestabilan perusahaannya.

Lantas, bagaimana dengan seorang entrepreneur?Terutama bagi seorang entrepeneur yang baru saja memulai usahanya akan rentan menghadapi kegagalan. Mereka akan bangkit kembali dan mencoba hal baru jika gagal.

Namun, sebagai seorang pemimpin, kuncinya adalah tidak menekan diri Anda untuk selalu bertindak benar. Terladang, dari kesalahan itu Anda mendapatkan banyak pelajaran.

5. Tetap Rendah Hati dan Jangan Buat Kesalahan

Entrepreneurship adalah semua tentang membuat pembaharuan, memiliki ide yang out of the box. Ide terbaik adalah yang lebih mudah, lebih efisien atau lebih murah.

Banyak karyawan yang tidak berani mengambil ide out of the box, tapi pengusaha harus mampu melakukannya.

6. Tarik Dana Investor

Mereka yang meniti karier di perusahaan secara natural akan mengukur kemajuan mereka dengan ukuran gaji mereka. Adalah hal yang logis untuk mengatakan bahwa pendapatan kita harus sepadan dengan keberhasilan, dan ini juga berlaku bagi para pengusaha.

Pasalnya, dalam membangun sebuah industri Anda harus memiliki sejumlah besar modal pribadi untuk mendanai perusahaan. Banyak dari pengusaha memilih untuk mendapatkan pendanaan dari modal ventura, tapi kemudian mereka bersedia mengorbankan idealisme mereka guna berkompromi mendapatkan dana.

Sebagai pengusaha, Anda harus ingat bahwa Anda tidak harus mengejar uang, Anda mengejar impian Anda.

7.Bekerja keras Akan Menjaga Keberlangsungan Bisnis

Pengusaha akan bekerja keras, tetapi jika mereka ingin mengamankan pekerjaan mereka. Tidak seperti kebanyakan pekerja, bagi pengusaha yang penting adalah hasil, bukan berapa banyak kerja keras yang mereka lakukan.

Kadang-kadang semua niat terbaik dan kerja keras tidak cukup dalam menjalankan sebuah perusahaan. Anda juga harus membuat keberhasilan yang lebih manis.

Pengusaha harus bekerja keras. Mereka tidak bermain dengan aturan yang sama seperti pekerja lainnya, yang dapat membuat transisi antara lebah pekerja menjadi ratu.