\Urus Izin Gadai 2 Tahun Terlalu Lama, Berapa Idealnya?\

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian. Pegadaian swasta diberikan waktu selama dua tahun untuk menyelesaikan urusan perizinan kepada OJK.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)Enny Sri Hartati menilai jangka waktu dua tahun ini terlalu longgar bagi pegadaian swasta. Meskipun ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, Enny menilai pegadaian swasta mampu memenuhinya dalam kurun waktu satu tahun.

“Kalau saya mestinya tidak harus dua tahun. Memang, harus ada kajian proses dan penyesuaiannya izin usahanya tetapi menurut saya dua tahun terlalu lama. Mestinya satu tahun,” ujarnya ketika dihubungi Okezone belum lama ini.

Enny menilai, payung hukum terhadap pegadaian swasta adalah hal yang sangat urgent. Lantaran menyangkut perlindungan terhadap hak nasabah.

“Ini persoalannya untuk perlindungan konsumen dan untuk akreditasi mereka (gadai swasta). Walaupun swasta mereka melayani kepentingan masyarakat, jadi mereka harus ada standarisasi,” terangnya.

Sesuai peraturan baru pegadaian swasta diharuskan berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi. POJK juga mengatur beberapa aspek, antaranya aspek permodalan, manajemen perusahaan, bentuk badan usaha, hak dan tanggung jawab karyawan serta nasabah, dan lain sebagainya.

Pegadaian swasta di lingkup kabupaten atau kota harus memenuhi ekuitas sebesar Rp500 juta, sedangkan pegadaian swasta di lingkup provinsi harus memiliki modal Rp2,5 miliar.