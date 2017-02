\Google, Kesuksesan yang Berawal dari Bisnis Garasi Rumah\

JAKARTA - Bagi semua peselancar dunia cyber pasti sudah sangat akrab dengan kata Google. Google sangat terkenal sebagai mesin pencari di rimba belantara dunia maya.

Yang pelu dilakukan hanyalah mengetik sandi yang diinginkan maka Google akan melacak dan mencari informasi apa saja yang diinginkan.

Namun, tahukah Anda Google pun memiliki latar belakang sejarah yang unik? Google lahir dari sebuah pertemuan dua pemuda yang terjadi secara tidak sengaja pada 1995.

Larry Page, alumnus Universitas Michigan (24), yang sedang menikmati kunjungan akhir pekan, tanpa sengaja dipertemukan dengan Sergey Brin (23), salah seorang murid yang mendapat tugas mengantar Lary berkeliling.

Mesin pencari nomor satu di dunia ini pertama kali dioperasikan dari garasi rumah Susan Wojcicki yang berlokasi di Menlo Park, California. Garasi tersebut saat itu disewa oleh Brin Page, duet pendiri Google.

Saat itu, mereka belum punya modal yang cukup untuk menyewa garasi milik Susan senilai USD1.700 per bulan. Saat ini, Larry Page dan Sergey Brin punya kekayaan melimpah ruah. Bagaimana dengan Susan? Seperti dikutip dari buku Top bisnis 50 Rumahan Super Tajir oleh Tim Aksara Plus, yang diterbitkan oleh Penebar Plus, dia diberi jabatan Vice President Google.

Misi Google adalah mengumpulkan informasi dunia dan menjadikannya dapat diakses secara universal dan berguna. Filosofi Google meliputi slogan "Dont be evil" dan "Kerja harusnya menantang dan tantangan itu harusnya menyenangkan" menggambarkan suatu perusahaan yang santai.

Larry Page kini menempati peringkat tiga dalam daftar bos perusahaan IT paling sukses, dan Sergey Brin menempati peringkat lima.

Google telah memperoleh lebih dari USD66 miliar penjualan. Perusahaan itu, juga bereksperimen dengan segala macam proyek futuristik seperti Google Glass. Kekayaan Page dan Brin saat ini masing-masing senilai hampir USD30 miliar.

Pada Maret 2016, Forbes merilis 45 miliarder yang berhasil sukses di Amerika namun bukan warga negara Amerika. Pria kelahiran Rusia, Sergey Brin memiliki kekayaan bersih USD34,4 miliar.

Dalam menjalani bisnis, dia memiliki tiga kalimat sakti yang banyak menjadi inspirasi. Berikut ini rinciannya seperti dikutip successstory.com

1. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan

You always hear the phrase, money doesn’t buy you happiness. But I always in the back of my mind figured a lot of money will buy you a little bit of happiness. But it’s not really true"

HOT SHOT: 3 Kuot Sergey Brin si Pendiri Google

2. Tidak terlena dan terus mengembangkan inovasi "When it’s too easy to get money, then you get a lot of noise mixed in with the real innovation and entrepreneurship. Tough times bring out the best parts of Silicon Valley"

3. Optimistis bisa membangun mesin pencari yang lebih baik. We believed we could build a better search. We had a simple idea that not all pages are created equal. Some are more important"