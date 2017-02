\IHSG 5.363, Dibuka Bergerak di Zona Hijau \

JAKARTA - Pasar saham Indonesia dibuka menguat tipis, setelah pada akhir pekan kemarin diserang aksi ambil untung. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 12 poin atau 0,24% ke 5.363.

Indeks LQ45 naik 2,2 poin atau 0,25% ke 889, Jakarta Islamic Index (JII) naik 1 poin atau 0,15% ke 696, indeks IDX30 naik 1 poin atau 0,21% ke 480 dan indeks MNC36 naik 0,46 poin atau 0,15% ke 302.

Sektor-sektor penggerak IHSG kompak menguat, dengan sembilan sektor bergerak di zona positif. Sementara sektor infrastruktur bergerak anomali melemah.

Adapun saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers, antara lain saham Bank Artos Indonesia Tbk (ARTO) naik 13,33% ke Rp170 per saham, saham PP Properti Tbk (PPRO) naik 7,5% ke Rp344 dan saham Kokoh Inti Arebama Tbk (KOIN) naik 5,71% ke Rp370 per saham.

Sedangkan saham-saham yang berada di deretan top losers, antara lain saham Energi Mega Persada Tbk (ENRG) turun 25% ke Rp50 per saham, saham Bakrie Sumatera Plantation (UNSP) turun 19,7% ke Rp52 per saham, dan saham Darma Henwa Tbk (DEWA) turun 16,25% ke Rp67 per saham.