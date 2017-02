\Rupiah Rp13.353, Masih Melemah Menanti Kepastian Pilkada Jakarta \

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah namun tetap bergerak terbatas. Investor nampaknya cenderung menahan diri menjelang Pemilihan Umum Kepada Daerah (Pilkada) tahap II.

Head Analis MNC Securities Edwin Sebayang mengatakan, nilai tukar Rupiah akan cenderung bergerak terbatas. Namun, Rupiah bisa saja melemah merujuk hasil Pilkada Jakarta.

"Rupiah akan tergantung pilkada. Ada peluang untuk melemah ke Rp13.400 per USD," kata dia kepada Okezone di Jakarta, Senin (20/2/2017).

Dia melanjutkan, Pilkada di Jakarta memang berbeda di daerah lainnya. Pasalnya, banyak proyek-proyek infrastruktur besar tengah dibangun di Jakarta. Dikhawatirkan, proyek-proyek tersebut akan mandek pasca-Pilkada DKI.

Di sisi lain, dia melihat sentimen dari luar negeri belum banyak berperan. Menurutnya, sentimen terbesar dari The Federal Reserve belum memberikan dampak ke Rupiah. "Kalau untuk Fed rate belum terlalu berpengaruh," tuturnya.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia melemah 20 poin atau 0,15% menjadi Rp13.353 per USD. Rupiah pagi ini bergerak di kisaran Rp13.336-Rp13.363 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat Rupiah melemah 11 poin atau 0,08% menjadi Rp13.339 per USD. Yahoofinance mencatat, Rupiah dibuka bergerak di kisaran Rp13.320 per USD hingga Rp13.350 per USD.