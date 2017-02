\ULASAN SAHAM: PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC)\

JAKARTA - Sektor pertambangan diprediksi beberapa analis akan mendongkrak performa emiten yang memiliki basis usaha di sektor pertambangan, khususnya minyak.

Kenaikan harga minyak mentah dunia diperkirakan menjadi sentimen positif bagi emiten di sektor ini. Salah satu saham yang patut dilirik adalah saham PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC). Analis Senior dari Binaartha Sekuritas Reza Priyambada mengatakan, Jumat pekan lalu ada tren naik untuk emiten pertambangan. Tren ini berlanjut dan masih banyak peminat yang berburu membeli saham emiten tambang.

”Saham Medco bisa jadi pilihan. Imbas dan pengaruh minyak mentah dunia ditambah adanya berita pemberian izin khusus pertambangan buat anak usahanya akan jadi penggerak positif,” katanya. Dia menyarankan untuk melakukan aksi buy apabila harga MEDC bisa terjaga di atas level Rp2.740, sedangkan level bawahnya berada di kisaran Rp2.690-2.720 dan level atasnya di Rp2.810-2.870. Manajemen Medco menargetkan untuk menjadi pemimpin perusahaan migas berbiaya rendah pada tahun ini.

Meski harga minyak rebound, perseroan tetap mempertahankan cost produksi di level USD10 per barrel. Tahun ini, produksi minyak dan gas perseroan ditargetkan stagnan di angka 85.000 barrel ekuivalen minyak per hari (thousand barrels of oil equivalent per day/ MBOEPD).