\Warren Buffet Investasi Rp133 Triliun untuk 4 Maskapai Amerika\

JAKARTA - Warren Buffet semakin menguatkan investasinya di industri penerbangan Amerika Serikat (AS). Ini kedua kalinya dalam enam bulan terakhir, pemilik Berkshire Hathaway Inc tersebut melakukan investasi.

Sebelumnya, Buffet bahkan menjual USD900 juta saham Walmart dan beralih ke saham penerbangan. Dengan begitu, total investasi Buffet di industri penerbangan AS hampir USD10 miliar atau Rp133 triliun (kurs Rp13.333).

Seperti dilansir Business Insider, Selasa (21/2/2017), Investasinya di perusahaan penerbangan American Airlines sebesar USD2,1 miliar, Delta Airlines sebesar USD3 miliar, United Airlines sebesar USD2,2 miliar, dan Southwest Airlines sebesar USD2,4 miliar.

Langkah tersebut menunjukkan perubahan yang menakjubkan bagi hati Buffet, padahal sebelumnya dia menyebut investasi di industri penerbangan AS sebagai "Deathtrap for Investors".

Selama satu dekade terakhir, industri penerbangan AS telah menunjukkan perubahan yang baik. Setidaknya 4 perusahaan penerbangan AS mencatatkan keuntungan di tangan kondisi krisis, tekanan di biaya tenaga kerja, dan juga harga komoditas minyak mentah yang murah.

Persaingan di industri penerbangan yang sedikit

Pada 2000, langit di AS dipenuhi oleh nama-nama penerbangan seperti America West, US Airways, TWA, AirTran, Continental, ATA, dan Northwest Airlines. Namun, pada 2016 semuanya diakuisisi oleh Big Four.

Akibatnya, sejumlah maskapai penerbangan sekelas boutique airlines seperti Virgin American dan Jetblue, atau maskapai regional seperti Alaska dan Hawaiian, dan maskapai murah seperti Spirit dan Fronties menjadi terpinggirkan.