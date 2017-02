\Polemik Freeport Indonesia Diklaim Jadi Perhatian Presiden Amerika\

JAKARTA - Polemik PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan pemerintah masih dalam proses penyelesaian. Ternyata polemik yang terjadi ini menjadi salah satu perhatian Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Saat ini, PTFI masih bersikukuh menggunakan Kontrak Karya (KK), lantaran adanya perjanjian di era Menteri ESDM Sudirman Said yang masih mengizinkan perusahaan tambang milik McMoran menggunakan KK hingga akhir 2021. Sementara dari sisi pemerintah besikukuh perusahaan tambangan harus mengubah perjanjian izinnya dari KK menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), lantaran harus memenuhi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017.

Presiden Direktur Freeport McMoran Inc Richard C Adkerson mengatakan, sebenarnya sudah mendeskripsikan apakah ada pengaruh Presiden AS Donald Trump terhadap perihal ini. Tapi, karena Freeport McMoran adalah salah satu perusahaan listed di AS dan dalam 500 perusahaan terbesar Fortune, Freeport menduduki peringkat 155, tentu ini menjadi perhatian.

"Perusahaan terbesar untuk memproduksi copper, 40% copper di dunia dari tambahannya di AS‎. Salah satu perusahaan yang mempekerjakan paling banyak di selatan AS. Jadi apapun yang terjadi disini akan menjadi perhatian pemerintah AS,"tuturnya, di Fairmont Hotel, Jakarta, Senin (20/2/2017).

Tak hanya AS, Richard mengatakan, pemerintah Indonesia juga memiliki perhatian besar terhadap masalah ini. Pasalnya, Freeport sebagai partner yang dinamis sebagai investor di Indonesia.

Menguti data Freeport Indonesia, PTFI telah investasi di Indonesia sebesar USD12 miliar dan sedang melakukan investasi sebesar USD15 miliar guna mengembangkan cadangan bawah tanah. Tak hanya itu, Freeport Indonesia juga telah membangun suatu kegiatan usaha dengan 32.000 tenaga kerja Indonesia.

Berdasarkan KK yang telah dijalankan Freeport sejak 1991, pemerintah Indonesia telah menerima 60% manfaat finansial langsung dari operasi perusahaan tambang, seperti dari pajak, royalti, dan dividen yang telah dibayarkan dengan jumlah melebihi USD16,5 miliar.