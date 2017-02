\Indonesia vs Freeport, Proyeksi versi Menko Luhut, Menteri Jonan hingga DPR\

JAKARTA - PT Freeport Indonesia menolak secara tegas perubahan status kontrak dan berencana membawa kasus ini hingga ke tahap arbitrase. Selain itu, Freeport juga mengancam akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawannya.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Panjaitan, pihanya optimistis apabila Indonesia dapat memenangkan jalur arbitrase.

"Kita tahu jelas undang-undang di kita, peraturan di kita, pengadilan di kita, ya masak tidak (menang)," ujarnya di Kantor Kemenko Maritim.

Menurutnya, sudah sewajarnya Indonesia sudah mendapatkan hak divestasi dan pajak yang diatur dalam PP 1/2017. Mengingat Freeport sudah bertahun-ahun mengeruk kekayaan Indonesia.

"Dia kan sudah 50 tahun di Indonesia pada 2021 nanti. Masak Indonesia enggak boleh jadi majority," jelasnya.

Namun, President dan CEO Freeport McMoran Inc Richard C Adkerson mengklaim bahwa pemerintah Indonesia telah menerima manfaat finansial berupa pajak, royalti dan dividen senilai USD16,5 miliar atau sekitar Rp219,45 triliun (kurs Rp13.300 per USD) sejak 1991. Karena itu, Freeport bersikeras meminta kepastian kontrak jangka panjang dari pemerintah Indonesia.

Dirinya juga mengungkapkan berdasarkan kontrak karya (KK), pemerintah telah menerima 60% manfaat finansial langsung dari operasi Freeport Indonesia di Papua. Sementara, Freeport-‎McMoran selaku induk usaha hanya menerima USD10,8 miliar dalam bentuk dividen dari Freeport Indonesia.

Sementara itu, menanggapi ancaman arbitrase Freeport, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan, pengajuan arbitrase tidak hanya bisa dilakukan oleh Freeport. Pihak pemerintah juga bisa mengajukan kasus ini ke penyelesaian sengketa di luar peradilan umum (arbitrase).

"Hak masing-masing untuk membawa ke arbitrase, bukan hanya Freeport yang bisa bawa ke arbitrase, pemerintah juga bisa," kata Jonan di DPR.

Wakil Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha mengaku, yakin pemerintah bisa memenangkan gugatan arbitrase tersebut. Meskipun belum jelas apakah Freeport mengajukan gugatan atau hanya sekadar ancaman.

"Semua pihak punya pegangan masing-masing kita yakin bisa memenangkan arbitrase apabila itu jalan yang ditempuh," kata dia di DPR.

Namun dia berharap baik pemerintah maupun Freeport bisa memaksimalkan waktu negosiasi selama 120 hari. Sebab, lanjut Satya, Freeport adalah salah satu perusahaan yang sudah lama beroperasi di Indonesia.