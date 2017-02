\Daftar Gedung Pencakar Langit yang Bolong Tengahnya\

JAKARTA - Ketika mendengar kata gedung pencakar langit mungkin yang terbayang di benak kita hanyalah struktur bangunan yang menjulang tinggi ke langit dengan desain tanpa celah.

Namun, seiring berjalannya waktu, para arsitek mencoba memanipulasi eksterior gedung pencakar langit. Salah satunya dengan menciptakan rongga pada bangunan. Sehingga gedung memiliki bagian yang berlubang.

Dengan adanya rongga atau lubang di bagian tertentu gedung pencakar langit tentunya akan menambah keunikan sebuah gedung. Pasalnya hal itu merupakan sesuatu yang di luar kebiasaan pada gedung-gedung tinggi di dunia.

Salah satu gedung yang terbilang berani dalam merancang bangunan dengan struktur berlubang pada bagian tertentu adalah gedung Marina 106 yang berada di Dubai. Bangunan yang dirancang oleh UAE-based National Engineering Bureau ini tingginya mencapai 1.460 kaki atau 445 meter. Direncanakan pembangunan gedung ini akan selesai di tahun 2019.

Selain gedung di Dubai ini, setidaknya masih ada empat gedung pencakar langit lainnya yang memiliki lubang menganga. Seperti dilansir Foxnews berikut ini.

1. Grande Arche de la Défense, Paris

Gedung setinggi 360 kaki atau 109,7 meter ini dibuka pada 14 Juli 1989, yakni 2 abad setelah revolusi Prancis. Struktur bangunan ini juga menjadi simbol kekuatan militer di Prancis saat itu. Gedung menjulang tinggi ini dirancang oleh arsitek asal Denmark Johan Otto von Spreckelsen.

2. World Financial Center, Shanghai

Dikatakan Council on Tall Buildings and Urban Habitat, pusat keuangan dunia di Shanghai ini memiliki ketinggian mencapai 1.614 kaki atau 491,9 meter dan dirancang langsung oleh perusahaan berbasis di New York KPF. Di dalamnya terdapat kantor dan toko ritel serta hotel.

3. CCTV Tower, Beijing

Dirancang pada tahun 2008 oleh Rem Koolhaas dan Ole Scheeren, menara CCTV di Beijing ini telah menjadi ikon di kawasan bisnis di kota yang ramai aktivitas bisnis.

4. Marina 106, Dubai

Dirancang oleh Biro Teknik Nasional berbasis UEA dan direncanakan akan selesai pada 2019. Marina 106 Dubai akan menjadi gedung pencakar langit perumahan mewah yang membentang 1.460 kaki ke langit. Menara ini memiliki garis vertikal panjang pada dua sisi-sisinya, membimbing mata ke arah lubang gambut di bagian atas struktur.