\Rupiah Rp13.355, Berhasil Lawan Keperkasaan Dolar AS \

JAKARTA - Meskipun dolar Amerika Serikat (AS) tengah menguat, namun Rupiah berhasil mempertahankan penguatannya. Mata Uang Garuda pun mampu terbang pagi ini, di tengah penantian kepastian suku bunga The Fed.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia menguat 17 atau 0,13% menjadi Rp13.355 per USD. Rupiah pagi ini bergerak di kisaran Rp13.344-Rp13.365 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat Rupiah menguat 23 poin atau 0,17% ke Rp13.345 per USD. Pagi ini, Yahoofinance mencatat Rupiah bergerak di kisaran Rp13.331 per USD hingga Rp13.370 per USD.

Sekadar informasi, kekhawatiran politik Eropa tetap membuat euro tertekan, sementara dolar AS menerima dorongan lebih lanjut menyusul komentar hawkish dari Pejabat The Fed Cleveland dan Philadelphia Loretta Mester dan Patrick Harker.

Mester menyatakan The Fed siap menaikkan suku saat ini, sementara Harker mengatakan kenaikan suku bunga Maret mungkin saja terjadi. Pasar keuangan pun menunggu pertemuan kebijakan di kemudian hari untuk mencari petunjuk segar akan sikap bank sentral terhadap kebijakan suku bunga mereka.