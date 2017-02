\Trimegah Targetkan Penjaminan Emisi Obligasi Rp6 Triliun\

JAKARTA – PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) menangani penerbitan surat utang (obligasi) dari lima perusahaan dengan nilai penjaminan emisi sebesar Rp6 triliun.

Presiden Direktur Trimegah Sekuritas Indonesia Stephanus Turangan mengatakan, pada kuartal I/2017 perseroan telah menyelesaikan penerbitan obligasi dari dua perusahaan. Nilai penjaminan emisi kedua perusahaan tersebut mencapai Rp3 triliun. “Pipeline kami ada sekitar 3-5 perusahaan lagi sampai Juni 2017, saya perkirakan masing-masing nilainya Rp1-3 triliun.

Jadi totalnya bisa Rp5-6 triliun,” kata Stephanus di Jakarta, kemarin. Dia berharap penjaminan emisi obligasi pada tahun ini sama seperti tahun lalu, yaitu 15 perusahaan dari berbagai sektor. Meski demikian, hal tersebut masih bergantung dari kondisi pasar yang hingga saat ini masih penuh ketidakpastian.

Terkait penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO), menurut dia, Trimegah Sekuritas saat ini juga sedang memfasilitasi satu perusahaan. Dia berharap aksi korporasi tersebut bisa terealisasi pada kuartal I/2017. “Satu IPO kita targetkan pada kuartal I/2017. Ini sudah sangat baik, jika satu kuartal satu saja itu sudah bahagia,” katanya.

Stephanus mengakui pencarian modal melalui proses IPO saat ini masih minim di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sejak terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS), kondisi pasar saham masih tidak menentu. “Masih belum jelas dari luar negeri mau ke mana, bagaimana menentukan tingkat suku bunga AS. Selain itu, ekonomi kita juga belum tumbuh stabil,” ujarnya.

Sementara untuk memudahkan investor ritel pemula, Trimegah Sekuritas meluncurkan aplikasi investasi yang diberi nama Trima. Menurut Stephanus, aplikasi ini sejalan dengan berkembangnya teknologi dan meningkatnya penetrasi internet maupun smartphone. “Aplikasi Trima akan memenuhi kebutuhan investor untuk mengelola portofolio investasi dengan cara yang mudah, aman, dan nyaman,” katanya.

Chief Operation Officer Trimegah Sekuritas, Paul Rafiuly menambahkan, investor tidak perlu memiliki banyak akun dan aplikasi untuk mengelola investasinya, baik di pasar saham dan reksa dana. Dengan aplikasi Trima, maka calon investor akan semakin tertarik berinvestasi di pasar modal. “Calon investor dapat datang ke kantor cabang Tri-megah dan juga langsung di aplikasi melalui teknologi do it yourself registration,” tuturnya.