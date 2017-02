\Laba Bersih Semen Indonesia Tak Alami Pertumbuhan, Tetap di Rp4,52 Triliun \

JAKARTA - Sepanjang tahun lalu, PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) membukukan laba bersih sebesar Rp4,52 triliun atau sama dengan priode tahun 2015. Tertahannya laba bersih ini sudah terlihat dari sisi top line emiten pelat merah tersebut.

Sementara pendapatan sepanjang 2016 tercatat Rp26,13 triliun, turun 3% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, Rp26,95 triliun. Beban pokoknya juga tidak bergerak jauh. Masing-masing Rp16,28 triliun pada 2016 dan Rp16,30 triliun pada 2015. Namun, porsi beban terhadap pendapatannya membesar jadi 62% dari sebelumnya 60% seiring dengan penurunan pendapatan konsolidasi.

Alhasil, laba kotor SMGR 2016 tercatat Rp9,86 triliun. Angka ini turun 7% dibanding 2015, Rp10,64 triliun. Dengan posisi seperti ini, ditambah dengan naik turunnya sejumlah pos keuangan, laba bersih SMGR cenderung stagnan. Dengan stagnannya laba bersih tersebut, maka laba per saham atau earning per share SMGR 2016 berada pada level yang sama pada 2015, yakni Rp762 per saham.

Sebagai informasi, tahun 2017 ini SMGR menargetkan penjualan semen naik sekitar 4% menjadi 27,6 juta ton. SMGR akan mendorong penjualan regional minimal mencapai 1,5 juta ton. SMGR menyiapkan belanja modal aliascapital expenditure(capex) sebesar Rp6 triliun.

Perseroan akan menggunakan sebagian besar belanja modal untuk ekspansi pembangunan pabrik di Aceh dan Kupang dengan kapasitas 2,5 juta hingga 3 juta ton per tahun. Nilai investasi untuk masing-masing pabrik ini sekitar Rp3 triliun hingga Rp4 triliun.