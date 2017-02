\Harga Jual Minyak Goreng Dipatok Rp10.500/Liter\

JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan pengusaha minyak goreng sepakat menjaga harga jual minyak goreng curah Rp10.500 per liter di tingkat ritel.

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan, minyak goreng curah paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat umum sehingga perlu pengendalian harga agar tidak naik. Ujungnya adalah pengendalian inflasi. ”Presiden menekankan ketersediaan stok dan pengendalian harga. Untuk minyak goreng curah mulai kemarin harganya sudah disepakati Rp10.500 per liter,” ujar Mendag, kepada media di sela-sela rapat kerja (raker) Kemendag di Hotel Borobudur Jakarta.

Kemendag akan berupaya menjaga andil inflasi bahan pangan tahun ini sebesar 1% guna mencapai target inflasi 2017 sebesar 4% plus minus 1%. Target 1% tersebut dengan asumsi tidak adanya kebijakan harga yang diatur pemerintah (administered price). Selain minyak goreng, beberapa waktu lalu Kemendag bersepakat dengan pelaku usaha terkait harga gula konsumsi yang ditetapkan Rp12.500 per kg dan harga daging seharga maksimal Rp80.000 per kg.

Penetapan harga acuan bagi tujuh bahan pokok sejak September 2016 juga diharapkan menjadi salah satu instrumen pengontrol harga kendati dalam praktiknya belum maksimal. ”Jadi, penetapan harga minyak goreng juga kaitannya dengan menjaga inflasi pangan agar jangan sampai ada lonjakan- lonjakan lagi,” ujar Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Tjahya Widayanti.

Terpisah, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menyatakan sepakat menjaga harga minyak goreng curah di level maksimal Rp10.500 per liter. Menurutnya, dengan harga Rp10.500 pengusaha minyak goreng memang tidak diuntungkan, namun keuntungan masih bisa didapat dari sumber lain alias subsidi silang.

Perusahaan minyak goreng akan secara konsisten menggelontorkan minyak goreng ke pasar sehingga harga stabil dan tidak ada celah bagi pihak yang berniat melakukan spekulasi. ”Nanti akan ada semacam pusat informasi di dinas perdagangan daerah. Begitu ada indikasi kenaikan harga minyak goreng di daerah, dinas akan menginformasikan ke Kemendag dan asosiasi.

Dari situ asosiasi akan minta perusahaan minyak terdekat untuk menggelontorkan,” ujarnya, kepada KORAN SINDO. Sahat mengatakan, pengusaha berkomitmen untuk ikut menjaga agar tidak terjadi inflasi yang besar terutama di sektor bahan pangan. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, antisipasi inflasi terutama jelang puasa dan Lebaran tahun ini dinilai lebih dini dan cepat.

”Pokoknya, kita akan menjaga agar jangan sampai terjadi kenaikan harga minyak goreng terutama nanti Mei dan Juni jelang puasa dan Lebaran,” sebutnya. Sementara itu, untuk program pemerintah terkait minyak goreng wajib kemasan, lanjut Sahat, kemungkinan masih akan diundur hingga tahun depan lantaran suasananya belum begitu kondusif.

Menurutnya, bersamaan dengan program tersebut juga harus dibuat aturan mengenai peredaran minyak jelantah. ”Regulasi harus dipikirkan dari berbagai aspek,” tandasnya. Sahat menyebut harga minyak goreng kemasan di toko ritel saat ini berkisar Rp11.500 per liter, sedangkan dari tingkat pabrik Rp10.700 per liter.