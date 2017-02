\Ini Dia, Apartemen Ramah bagi Kosumen Berkantong Tipis\

DEPOK - Beranjak ke Depok, Jawa Barat, di sini tersedia apartemen yang bisa Anda lirik. Di antaranya, Apartemen Logios Depok yang mengincar pasar mahasiswa di Depok, Jawa Barat.

Hunian vertikal besutan Orchid Realty itu berdiri tepat di depan Gerbang Baru Universitas Indonesia, Depok. “Namun, Logios Depok tidak hanya mengusung hunian bagi mahasiswa, tetapi juga sebagai lokasi yang tepat sebagai sumber inspirasi dan kreatif serta menyenangkan bagi penghuninya,” ujar Direktur Utama Orchid Realty Mujahid.

Hal itu diperlihatkan dengan kehadiran fasilitas co-working space, sebuah ruangan kerja bersama bagi perorangan maupun perusahaan startup yang nyaman. Fasilitas itu sangat cocok bagi entrepreneur muda dalam mengembangkan bisnisnya yang sedang berkembang. Apartemen Logios berada di jalan Pertamina, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok. Lokasinya sekitar 300 meter dari gerbang tol Margonda.

Hunian vertikal berketinggian 35 lantai itu menawarkan tiga tipe, yakni studio, one bedroom, dan two bedroom. “Kami juga menyediakan unit khusus wanita yang hanya tersedia 14 unit per lantai di 18 lantai,” paparnya. Menurut dia, unit yang ditawarkan berkonsep Semi Mezanin dengan ketinggian antarlantai 3,7 meter.

Dengan begitu, tempat tidur dan ruang belajar atau ruang makan tidak menyatu, yaitu ruang tidur dapat dibuat konsep bertingkat, dengan bagian bawah dapat digunakan sebagai ruang belajar, ruang makan, atau ruang keluarga. “Logios Depok memiliki total 1.812 unit. Kelak ada tiga menara dan satu menara dijadikan hotel yang dioperasikan Horison,” ucap Mujahid.

Ferry Salanto, Associate Director Research Colliers Internasional menyebutkan, kalau pasar apartemen di Jakarta turun hingga 50%, tapi di kawasan suburban justru tetap tumbuh sebesar 5-10%. “Di pinggir Jakarta masih naik karena harganya menarik. Ada yang menawarkan Rp10-12 juta per meter persegi. Tapi ada dampak buruk bagi kawasan dengan perkembangan apartemen yang masif,” ujar Ferry.

Ferry memprediksi kawasan Bekasi akan mengalami kejadian seperti Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Pembangunan apartemen besar-besaran dalam waktu bersamaan akan mengerek harga yang berlebihan.