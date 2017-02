\Dukung Keterbukaan Informasi Pajak, Indonesia Revisi 4 Undang-Undang\

JAKARTA - Berbagai upaya dilakukan Pemerintah dalam lakukan reformasi pajak. Salah satunya dengan mendukung keterbukaan informasi perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI) yang akan diterapkan pada 2018. Demi memuluskan program AEoI Pemerintah bahkan lakukan revisi terhadap Undang-Undang (UU) terkait pembukaan data nasabah perbankan.

Keempat UU tersebut adalah UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, UU Pasar Modal, UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Tata Cata Perpajakan (KUP).

Sehubungan dengan perubahan yang mengatur hubungan antar negara, maka proses revisi Undang - undang ini butuh proses yang tidak cepat.

"Masalahnya ada internasionalnya juga, persyaratan internasional banyak harus dipenuhi, kalau tidak kita dikucilkan," terang Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi Kantor Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi Kamis (23/2/2017).

Sembari menunggu selesainya revisi UU, Pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait aturan AEoI. Rencananya Perppu ini akan diterbitkan setelah periode tax amnesty berakhir pada 31 Maret 2017.

"Perppu yang kemarin disebutkan Pak Darmin saja, tidak apa-apa," tambah Ken.

AEoI merupakan kesepakatan antara negara-negara G20 dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Hal ini dilakukan untuk memberantas kegiatan penghindaran pajak atau tax avoidance oleh wajib pajak (WP) nakal.