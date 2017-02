\Regulasi Keterbukan Informasi Pajak Disusun Usai Tax Amnesty Berakhir\

JAKARTA - Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mendukung keterbukaan informasi perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI). Perppu ini rencananya akan dirilis setelah masa tax amnesty berakhir pada 31 Maret 2017.

"Sesegera mungkin, setelah tax amnesty," ujar Deputi komisioner pengawas perbankan I OJK Mulya Siregar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi Kamis (23/2/2017).

Saat ini, lanjut Mulya, Pemerintah telah menyelesaikan draft Perppu Automatic Exchange of Information (AEoI). "Sudah siap (draft),"katanya.

Hadirnya Perppu ini untuk menggantikan beberapa pasal terkait kerahasiaan data nasabah di Bank. Sementara itu Pemerintah juga sedang lakukan revisi 4 Undang - undang, meliputi UU Perbankan, UU UU perbankan syariah, UU pasar modal, UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Tata Cata Perpajakan (KUP).

Langkah tersebut ditempuh Pemerintah guna dukung kelancaran realisasi program Automatic Exchange of Information (AEoI). AEoI merupakan kesepakatan antara negara-negara G20 dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Hal ini dilakukan untuk memberantas kegiatan penghindaran pajak atau tax avoidance oleh wajib pajak (WP) nakal.