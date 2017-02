\Rupiah Rp13.362, Dibuka Bergerak Malas-malasan\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka tidak banyak bergerak hari ini. Dolar AS yang mendapat tenaga menjelang kenaikan suku bunga The Fed nampaknya mampu diimbangi oleh penguatan Rupiah.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia menguat tipis 6 poin atau 0,04% ke Rp13.362 per USD. Rupiah pagi ini bergerak di kisaran Rp13.349-Rp13.365 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah menguat 7 poin atau 0,05% ke Rp13.353 per USD. Rupiah pagi ini berada dalam rentang Rp13.316 per USD hingga Rp13.362 per USD.

Para pembuat kebijakan The Federal Reserve mengatakan dapat menaikkan tingkat suku bunga, segera setelah data pekerjaan dan inflasi sesuai dengan harapan. Namun, pertemuan yang dilakukan The Fed menyatakan bank sentral AS memutuskan untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah, menunjukkan ketidakpastian di Fed karena kurangnya kejelasan tentang program ekonomi pemerintahan baru.

Pekan lalu, Gubernur The Fed Janet Yellen mengatakan terlalu lama untuk menunda kenaikan suku bunga tidak bijaksana, dan memberi indikasi kuat bahwa bank sentral tetap di jalur untuk menaikkan suku lagi musim panas.

Sementara Ketua The Fed Jerome Powell, salah satu anggota voting pada pertemuan kebijakan terakhir bank sentral, mengatakan kenaikan suku bunga akan terjadi pada pertemuan Fed berikutnya pada Maret.