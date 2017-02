\Pasar Saham Asia Tergelincir dari Posisi Tertingginya\

SINGAPURA - Pasar saham Asia turun dari level tertinggi dalam 19 bulan terakhir, karena dolar Amerika Serikat (AS) berusaha bangkit dari kerugian yang diderita akibat pertemuan The Federal Reserve. Pasalnya, The Fed masih menunjukkan pendekatan hati-hati untuk menerapkan kenaikan suku bunga.

Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang ditutup lebih rendah. Pasar saham Jepang, Nikkei 225, turun 0,1%. Sementara pasar saham Australia jatuh diseret oleh kelemahan di sektor industri dasar, setelah Qantas Airways dan Operator kasino Crown Resorts mencatatkan penurunan pendapatan .

Maskapai terbesar di Australia tersebut, tercatat mengalami penurunan laba 7,5% pada kuartal pertama, lantaran gagal bersaing dengan maskapai internasional lainnya. Di sisi lain, perekonomian Australia nampaknya juga masih belum pulih, sehingga mengakibatkan industri penerbangan masih lesu.

Dolar AS menguat di awal perdagangan karena investor mendapat secercah harapan dari para pejabat The Fed yang mengatakan bahwa ada kemungkinan untuk menaikkan suku bunga lagi jika data pekerjaan dan inflasi sejalan dengan harapan.

Meski demikian, pasar fokus pada ketidakpastian kebijakan karena kurangnya kejelasan tentang program ekonomi Presiden Donald Trump, dan anggota voting umumnya hanya melihat "risiko moderat" inflasi meningkat secara signifikan dan percaya the Fed akan memiliki cukup waktu untuk merespons.