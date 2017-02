\ Banjir Pasokan di AS Buat Minyak Mentah Merosot \

NEW YORK - Harga minyak dunia turun tertekan ekspektasi bahwa persediaan minyak mentah Amerika Serikat (AS) akan terus meningkat. Kekhawatiran akan banjir pasokan ini, telah membuat harga emas hitam berada di bawah tekanan.

Para analis memperkirakan bahwa stok minyak mentah Amerika Serikat bisa meningkat sekitar 3,3 juta barel pekan lalu, penumpukan mingguan ketujuh.

Badan Informasi Energi AS (EIA) akan merilis Laporan Status Minyak pada Kamis pukul 11.00 waktu setempat, tertunda satu hari karena libur nasional Hari Presiden.

Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman April, turun USD0,74 menjadi USD53,59 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara itu, patokan global, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman April, turun USD0,82 menjadi ditutup pada USD55,84 per barel di London ICE Futures Exchange.