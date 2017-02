\Harga Saham Terus Turun, Freeport Terancam Bangkrut\

JAKARTA – Nasib Freeport berpotensi semakin terpuruk jika bersikukuh melakukan proses arbitrase. Pasalnya proses arbitrase memerlukan waktu yang panjang dan di sisi lain PTFI tidak dapat melakukan ekspor konsentrat tembaga.

“Selama pelarangan ekspor konsentrat berdasarkan peraturan perundangan berlaku, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk gentar menghadapi ancaman Freeport. Freeport akan menghitung cost and benefit dalam menerapkan ancamannya. Salah satu perhitungan Freeport adalah semakin merosotnya harga saham Freeport- McMoRan Copper & Gold Inc (FCX) di Bursa New York,” ujar Fahmi Pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Fahmy Radhi.

Pada perdagangan Selasa 21 Februari, saham Freeport melemah 5,23% ke posisi USD14,13 per saham.

“Penerapan ancaman Freeport dapat lebih memperpuruk harga saham FCX. Bahkan tidak menutup kemungkinan penurunan harga saham FCX yang berkelanjutan akan memicu kebangkrutan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. Tentunya direksi dan pemegang saham tidak menghendaki kebangkrutan benar-benar menimpa Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc,” ujar dia.

Fahmi menandaskan, berdasarkan hitung-hitungan itu, kecil kemungkinan PTFI akan mewujudkan ancamannya. Namun ancaman PTFI yang tidak lebih hanya gertakan sambal tetap harus dilawan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Mantan Tim Reformasi Tata Kelola Migas itu menegaskan perilaku PTFI sudah keterlaluan, termasuk mendatangkan Chief Executive Officer (CEO) and President Freeport McMoran Richard C Adkerson keJakarta hanya untuk menebar ancaman.