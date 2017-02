\Calon Bos Freeport Baru Harus Paham Kondisi Masyarakat Papua\

JAKARTA - Kursi pimpinan PT Freeport Indonesia (PTFI) masih kosong setelah Chappy Hakim resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Direktur Freeport Indonesia. Chappy Hakim akan kembali menduduki jabatannya semula sebagai penasehat perusahaan.

Presiden Direktur Freeport McMoran Inc Richard C Adkerson pun langsung datang ke Indonesia setelah pengunduran diri Chappy. Saat melakukan konferensi Press dengan media ia menuturkan jika butuh waktu mencari pengganti Chappy Hakim.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah mengatakan, untuk saat ini adalah masa-masa yang penting bagi Freeport dalam mencari pemimpin. Hal tersebut dikarenakan permasalahan yang terjadi antara pemerintah dan Freeport masih terus berlangsung dan tak kunjung menemukan penyelesaian. Bahkan semakin rumit setelah perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut mengancam membawa ke tingkat Arbitrase.

"Untuk pemimpin Freeport kriteria setidaknya, mampu membawa kepentingan nasional dalam pengelolaan Freeport dan yang terpenting adalah paham kondisi lokal masyarakat Papua. Jika tidak paham akan kondisi masyarakat Papua, bisa dikhawatirkan akan menjadi trigger semakin maraknya tuntutan Papua merdeka," ungkapnya kepada Okezone, Kamis (23/2/2017).

Mengenai nama-nama yang beredar pun ia mengatakan tak ada bedanya. Yang paling utama pemimpin Freeport harus benar-benar paham kondisi bagaimana permasalahan saat ini dan harus bisa membawa kesepakatan dengan Pemerintah. Sedangkan untuk nama Tony Wenas yang disebut-sebut akan mengisi kursi kosong pimpinan perusahaan tambang di Papua tersebut ia pun tak tahu dan tidak ingin memberikan komentar.

"Untuk Pak Tony Wenas, saya belum mengetahui profil beliau," tukasnya.