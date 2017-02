\Pengendalian Harga Cabai Dinilai Gagal\

YOGYAKARTA – Sudah lima bulan ini harga cabai masih tinggi, yakni Rp120.000 per kilogram (kg). Pemerintah dianggap tidak mampu menurunkan harga si pedas ini.

Owner Waroeng Spesial Sambal Yoyok Hery Wahyono mengatakan, sejak menggeluti usaha kuliner berbasis sambal dalam 15 tahun terakhir, baru kali ini harga cabai tidak berangsur normal. “Biasanya harga naik dalam kurun dua bulan lalu berangsur surut. Tahun ini sudah lima bulan belum ada tanda-tanda turun, tapi malah cenderung naik,” katanya dalam seminar yang digelar PWI DIY bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Kuliner Indonesia (Aspekindo) di Yogyakarta, kemarin.

Menurut dia, pemerintah sudah melakukan cara menekan harga cabai, seperti operasi pasar cabai pada Januari lalu. Harga sempat turun sedikit namun akhir Januari ini harga cabai merangkak naik lagi. “Sepertinya pemerintah sudah tidak sanggup lagi menurunkan harga cabai. Bahkan pemerintah sepertinya sudah lepas tangan,” ujarnya. Yoyok mengatakan sebenarnya cabai saat ini tidak terjadi kelangkaan. Stok di tingkat petani juga melimpah. “Tapi kok harga masih tinggi? Ini aneh, apa karena pemerintah tidak mau karena sudah melakukan sesuatu, tapi tidak berhasil,” katanya.

Dia mengutip data dari Kementerian Pertanian yang menyatakan Indonesia mengalami surplus cabai 9 ton per bulan. Kebutuhan 54 ton per bulan, sedangkan stok yang dimiliki 63 ton per bulan. “Surplus tapi kenapa harga mahal. Lebih mahal dibanding negara lain, seperti Selandia Baru, Inggris, Vietnam, Malaysia, dan Arab Saudi yang rata-rata harganya Rp30.000-50.000 per kg. Di Indonesia saat ini Rp120.000,” ujarnya. Yoyok mengaku sudah berdiskusi dengan para petani cabai. Biaya produksi cabai dari petani Rp15.000 per kg.

Dijual dengan harga Rp20.000- 25.000 saja petani sudah untung, tapi fakta di pasaran dijual Rp120.000 per kg. “Artinya ada gap Rp100.000 per kg. Jika dikalkulasi dalam sebulan kebutuhan cabai 5,3 ton, maka ada Rp5,3 triliun yang entah ke mana uangnya. Ada bandar dan pemain itu pasti. Itu yang harus dibongkar,” katanya. Ketua Gapoktan Sudi Makmur Magelang Tunov Mondro Atmojo mengatakan, ada beberapa modus yang dilakukan bandar atau pemain dalam mempermainkan harga cabai.

“Mereka masuk ke pasar induk untuk mengetahui kebutuhan cabai per hari. Misalnya 20 ton per hari, mereka telepon ke petani minta 2 ton. Itu pasti harga akan naik karena kebutuhannya 20 ton sementara barang yang ada hanya 2 ton,” ujarnya.

Pembina 700 petani cabai dengan luas 500 hektare ini mengungkapkan biasanya harga cabai dipengaruhi cuaca. “Harga cabai turun kalau Jakarta banjir. Harga naik kalau pantura dan daerah lain banjir. Karena stok banyak, sementara permintaan tetap. Tapi untuk tahun ini, hal itu tidak berlaku,” ujarnya.