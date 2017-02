\Usai Ancam Arbitrase, Bos Freeport Pamit Lewat Surat\

JAKARTA - President and CEO Freeport McMoran Inc Richard C Adkerson menyampaikan sepucuk surat cinta sebelum akhirnya pulang kampung ke Amerika Serikat (AS). Bos Freeport terbang dari AS ke Indonesia karena belakangan ramai soal kisruh yang terjadi terhadap kontrak PT Freeport Indonesia.

Sepanjang berada di Indonesia, Bos Besar Freeport ini bolak-balik menemui pejabat di pemerintahan guna menemukan titik temu atas permasalahan tersebut.

Namun kedatangannya tidak membuat kisruh kontrak Freeport menjadi tuntas begitu saja. Hingga saat ini Freeport dan pemerintah belum mencapai kesepakatan. Richard pun sempat mengirimkan surat cinta kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan sebelum terbang ke AS.

Dia menyampaikan secara tertulis kepada Jonan bahwa dirinya pamit karena harus menyelesaikan urusan bisnisnya di AS. Bos Besar Freeport juga menghargai kesempatan yang diberikan Jonan untuk menyelesaikan kisruh Freeport.

“Saya kembali ke Amerika Serikat hari ini karena ada komitmen bisnis yang lain. Saya apresiasikan saat bersama anda dan staff anda yang mendedikasi untuk bekerja soal masalah kami selama kunjungan saya,” ujar Richard dalam suratnya kepada Menteri ESDM, Kamis (23/2/2017).

Dalam sepucuk surat tersebut Richard yakin kalau masih ada jalan keluar yang bisa ditempuh kedua belah pihak.Terlebih, posisi Freeport di Indonesia memiliki kontribusi besar terhadap terhadap pertumbuhan ekonomi di Papua dan nasib ribuan karyawan yang ada di Tanah Air.

“Dengan membagi tujuan ini, saya percaya diri kita dapat menemukan jalan untuk mencapai solusi yang menyenangkan dan menguntungkan semua pemangku kepentingan,” ujarnya.

Berikut surat dari President and CEO Freeport McMoran Inc Richard C Adkerson untuk Menteri ESDM Ignasius Jonan.