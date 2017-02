\Menanti Kebangkrutan Freeport\

JAKARTA - Nasib Freeport berpotensi semakin terpuruk jika bersikukuh melakukan proses arbitrase. Pasalnya proses arbitrase memerlukan waktu yang panjang dan di sisi lain PTFI tidak dapat melakukan ekspor konsentrat tembaga.

“Selama pelarangan ekspor konsentrat berdasarkan peraturan perundangan berlaku, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk gentar menghadapi ancaman Freeport. Freeport akan menghitung cost and benefit dalam menerapkan ancamannya. Salah satu perhitungan Freeport adalah semakin merosotnya harga saham Freeport- McMoRan Copper & Gold Inc (FCX) di Bursa New York,” ujar Fahmi Pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Fahmy Radhi.

Pada perdagangan Selasa 21 Februari, saham Freeport melemah 5,23% ke posisi USD14,13 per saham.

