\Kalahkan Apple dan Google, Reputasi Amazon Paling di Amerika \

NEW YORK - The Harris Poll mengeluarkan survei reputasi beberapa perusahaan di Amerika Serikat (AS) tahun ini. Di tempat teratas, bercokol perusahaan online terbesar di dunia, Amazon.

Survei tahunan Harris Poll mencatat Amazon menjadi yang terbaik dari 100 perusahaan top, dan mencatatkan skor tertinggi. Amazon telah berada di top 10, selama sembilan tahun berturut-turut. Baca Juga: Jatuh Bangun Jeff Bezos Bangun Amazon.com, Sempat Dikira Website Bangkai!

Tahun ini, hanya 17 perusahaan memperoleh skor reputasi "sempurna" dari 80 lebih yang didata. Sementara 34 perusahaan menerima predikat "sangat baik" dengan skor antara 74-77.

Namun beberapa ada beberapa yang mengalami perubahan skor drastis, seperti Volkswagen, yang berurusan dengan skandal emisi awal lalu tahun dan Toyota yang menderita karena adanya recall di tahun terakhir. Kedua UPS dan 3M kembali ke sepuluh setelah absen multi-tahun.

Harris Poll Reputasi Quotient (RQ) mengidentifikasi tren dan bagaimana wawasan lanskap reputasi perusahaan dapat berubah pada 100 perusahaan yang paling digemari di AS dan yang dirasakan oleh masyarakat umum.

Reputasi perusahaan mencakup identifikasi risiko pasar baru dan kekuatan reputasi tindakan RQ perusahaan berdasarkan persepsi lebih dari 23.000 orang Amerika dalam enam dimensi reputasi perusahaan: tanggung jawab sosial, emotional appeal, produk dan jasa, visi dan kepemimpinan, kinerja keuangan, dan lingkungan kerja.

Berikut adalah 10 perusahaan yang memiliki reputasi paling baik di Amerika Serikat (AS).

1. Amazon.com dengan skor 86,27, memiliki reputasi Excellent

2. Wegmans dengan skor 85,41, memiliki reputasi Excellent

3. Publix Super Markets dengan skor 82,78, memiliki reputasi Excellent

4. Johnson & Johnson dengan skor 82,57, memiliki reputasi Excellent

5. Apple dengan skor 82,07, memiliki reputasi Excellent

6. UPS dengan skor 82,05, memiliki reputasi Excellent

7. The Walt Disney Company dengan skor 82,04, memiliki reputasi Excellent

8. Google dengan skor 82, memiliki reputasi Excellent

9. Tesla Motors dengan skor 81,70, memiliki reputasi Excellent

10. 3M Company dengan skor 81,50, memiliki reputasi Excellent.