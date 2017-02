\Riset Saham MNC Securities: IHSG Akan Menguat Terbatas di Akhir Pekan\

JAKARTA - Kombinasi naiknya saham berbasis energi menyusul naiknya harga minyak mentah, serta berkomitmennya Presiden AS Donald Trump di depan puluhan CEO perusahaan besar bahwa pemerintah baru AS akan membawa pulang jutaan pekerjaan baru kembali ke AS, menjadi faktor Dow Jones kembali naik.

Head Analis MNC Securities Edwin Sebayang mengatakan, statement Menteri Keuangan Amerika akan melakukan deregulasi perpajakan sebelum masa reses Kongress di Agustus menjadi faktor Dow Jones kembali naik sebesar 34,72 poin atau 0.17%.

Sementara untuk Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali naik 0,26% tetapi diiringi net sell asing Rp246,66 miliar sehingga net sell Asing mencapai Rp1,28 triliun.

"Kombinasi naiknya EIDO, Dow Jones, minyak mentah dan emas di tengah turunnya Nikel, Tin dan CPO menjadikan IHSG akan menguat terbatas hari ini," kata dia dalam risetnya di Jakarta, Jumat (24/2/2017).

Menurutnya, pola three inside up terbentuk atas IHSG mengindikasikan Bullish Continuation pada perdagangan hari ini. "IHSG akan bergerak di kisaran 5.325-5.411," tukas dia.