\Rupiah Rp13.338, Ambil Untung dari Pelemahan Dolar AS \

JAKARTA - Pelemahan dolar Amerika Serikat (AS) langsung dimanfaatkan oleh Rupiah untuk mengambil sedikit keuntungan. Pagi ini, Rupiah pun dibuka menguat meskipun terbatas.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia menguat 13 poin atau 0,10% ke Rp13.338 per USD. Pagi ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp13.324-Rp13.341 per USD.

Sementara Yahoofinance, mencatat Rupiah menguat 15 poin atau 0,11% ke Rp13.333 per USD. Rupiah tercatat bergerak di antara Rp13.314 per USD hingga Rp13.350 per USD.

Kurs dolar AS berakhir lebih rendah terhadap mata uang utama lainnya pada Kamis (Jumat pagi WIB), di tengah meningkatnya kekhawatiran mengenai apakah pemerintah Trump sepenuhnya akan menerapkan kebijakan-kebijakan ekonominya.

Para analis mengatakan, tampaknya ada sedikit kemajuan dalam reformasi pajak dan belanja publik yang Presiden AS Donald Trump telah janjikan awal bulan ini, yang telah memperlemah sentimen pasar dan membatasi penguatan dolar.

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,16% menjadi 101,060 pada akhir perdagangan Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,0572 dari USD1,0564 di sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,2541 dari USD1,2457 pada sesi sebelumnya.