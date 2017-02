\Pasar Saham Asia Parkir di Belakang Level Tertingginya \

TOKYO - Pasar saham Asia mengambil jeda tepat di bawah tingkat tertinggi 1,5 tahunan, karena investor bersiap untuk pergerakan yang tidak stabil. Selama bulan terakhir ini, pasar keuangan telah bergerak volatile, menanti kebijakan fiskal dari presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang turun 0,1% pada awal perdagangan, setelah empat hari berturut-turut berhasil naik. Sementara pasar saham Jepang, Nikkei N225, turun 0,7% karena pelemahan yen Jepang.

Indeks MSCI global yang melacak saham di 46 negara, naik 0,15% menjadi 446,69, menyentuh rekor puncak di 447,67 dan memperpanjang kenaikannya sepanjang tahun ini hampir 6%. Di Wall Street, Dow berhasil mencatatkan rekor tertinggi untuk sesi kesepuluh, beruntun terpanjang sejak 1987.

Investor pun bertaruh pada pemotongan pajak, pemangkasan regulasi dan belanja infrastruktur dari Donald Trump dan Kongres yang dikuasai Partai Republik untuk meningkatkan perekonomian AS.

Di sisi lain, pertemuan The Federal Reserve menunjukkan bahwa urgensi yang terjadi masih kurang untuk menaikkan suku bunga. Ini telah membantu menurunkan yield US Treasuries dan dolar AS.