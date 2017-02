\MNCN Raih Penghargaan The Winner of Indonesia Most Innovative Business Award 2017\

JAKARTA - PT Media Nusantara Citra Tbk (MNC) kembali meraih penghargaan. Kali ini MNC mendapat penghargaan The Winner of Indonesia Most Innovative Business Award 2017 Category Advertising, Printing, and Media yang diselenggarakan Warta Ekonomi.

Dalam sambutannya Founder Warta Ekonomi Fadel Muhammad mengatakan inovasi merupakan sesuatu yang penting supaya perusahaan maju. Inovasi merupakan sebuah gagasan untuk membuat hal-hal baru.

"Kita sadar inovasi sangat penting menjadi dorongan perusahaan maju. Pak Wapres ketika pidato CEO Award, pengalaman beliau, perusahaan profit besar berkaitan inovatif bagus," ungkapnya dalam acara Warta Ekonomi-Indonesia Most Innovative Award 2017, Jakarta, Jumat (24/2/2017).

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan berpendapat, kegiatan ini penting sebagai apresiasi karena melakukan inovasi dalam menghasilkan barang dan jasa. Dia menilai, kompetisi penting untuk menghadapi tantangan global.

"Peranan inovasi dalam ekonomi global semakin penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat barang dan jasa yang berubah dengan cepat," ucap dia.

Oke menuturkan, sebuah inovasi diperlukan untuk memenangkan persaingan global yang ketat. Apalagi saat ini ekonomi global saat ini juga semakin menantang.

"Kita ketahui ekonomi global dihadapkan rendahnya permintaan komoditas, lambatnya permintaan dunia, walaupun akhir ini tren positif tapi lambat kemudian arah kebijakan negara maju sangat berimbas ekonomi dunia termasuk Indonesia," pungkas dia.

Sekadar Informasi saja, penghargaan ini diberikan setelah Tim Riset Warta Ekonomi melakukan penelitian dengan metode desk research. Serangkaian kegiatan pada desk research hingga skoring dilakukan pada 27 Desember 2016 hingga 20 Januari 2017.

Dalam desk research, kandidat dipilih berdasarkan laporan tahunan dan pantauan Tim Riset Warta Ekonomi. Di desk research terdapat kurang lebih 250 perusahaan yang tergolong sebagai perusahaan inovatif yang terbagi ke beberapa kategori.

Kemudian desk research informasi pun digali dengan memasukan kriteria seperti sejarah perusahaan, inovasi produk dan jasa, serta strategi perusahaan dalam kompetisi dan mengembangkan perusahaan dari tahun 2013 hingga 2015. Kemudian, juga menimbang kinerja keuangan di tahun 2013 sampai 2015.

Setelah mendapatkan seluruh informasi di desk research maka ditentukan pemenang dalam tiap kategori. Dasar kriteria juga mempertimbangkan beberapa kriteria yakni visi dan misi dalam 3-5 tahun ke depan, realisasi dan eksekusi strategi yang digunakan, keaslian produk, dan kemajuan kinerja bisnis perusahaan dan pengaruh pada pasar.

Dari situ didapat 93 perusahaan inovatif dengan inovasi terbaik di masing-masing kategori industri. Kemudian ada 6 perusahaan inovatif yang mendapat special mention.