\Kembali Raih Penghargaan, MNC Terus Berkomitmen Tingkatkan Inovasi\

JAKARTA - PT Media Nusantara Citra Tbk (MNC) kembali meraih penghargaan The Winner of Indonesia Most Innovative Business Award 2017 Category Advertising, Printing, and Media yang diselenggarakan Warta Ekonomi.

Corporate Secretary MNCN Ray Wijaya mengatakan, penghargaan bukan hal baru bagi perusahaan. Sebab, sudah banyak penghargaan yang diraih MNCN.

Terlebih perseroan selama ini terus melakukan inovasi-inovasi. Hal ini membuat MNCN berhasil meraih award sebagai perusahaan yang telah melakukan banyak inovasi.

"Banyak unit yang terkait dengan media yang persaingannya luar biasa ketat kita percaya tanpa inovasi enggak mungkin bertahan," kata Ray di Pullman, Jumat (24/2/2017).

Penghargaan kali ini bukan yang pertama di 2017. Sebelumnya MNCN juga mendapatkan penghargaan dari Forbes.

Ray mengapresiasi kepada pihak yang memiliki perhatian cukup besar pada perusahaan inovatif. Apalagi penghargaan ini diberikan setelah Tim Riset Warta Ekonomi melakukan penelitian dengan metode desk research. Serangkaian kegiatan pada desk research hingga skoring dilakukan pada 27 Desember 2016 hingga 20 Januari 2017.

"Saya kira bagus kita sama-sama berkompetisi yang berkualitas bukan hanya kejar dari segi bisnis," tukasnya.