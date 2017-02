\Hary Tanoe: Seluruh Industri Mengarah ke Digital\

JAKARTA – Era digital menjadikan teknologi informasi menjadi sebuah kebutuhan. Siapa yang tak mengikuti akan ketinggalan.

“Digital akan menjadi the new forces dalam menjalankan seluruh aktivitas,” kata Chairman & CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo saat memberikan arahan di IT Summit 2017 MNC Group dengan tema ‘Meningkatkan Sinergi IT dan Transformasi Digital Dengan Vision, Quality dan Speed’.

Tadinya ‘digital basic’ seakan-akan merupakan sesuatu yang eksklusif, kini hampir seluruh industri telah mengarah ke sana.

Dalam kehidupan sehari-hari, sebagai contoh dulu orang pergi ke perpustakaan mencari referensi atau informasi, sekarang mencari informasi bisa dilakukan lebih praktis dengan search engine’seperti google. Begitu pula sosial media seperti facebook yang memiliki pengguna di seluruh dunia.

Begitu pula perubahan yang terjadi di industri, seperti di perbankan, travel dan industri lainnya. Bagi industri yang bidang usahanya masih mempertahankan sistem tradisional akan ketinggalan

Perusahaan-perusahaan digital pun tercatat sebagai perusahaan terbesar di dunia. Seperti Apple dengan nilai perusahaan Rp 9.000 triliun, Google Rp7.000 triliun, Facebook sekitar Rp5.000 triliun. Sebagai pembanding jumlahnya jauh lebih tinggi dari APBN Indonesia, lebih tinggi pula dibanding seluruh utang Indonesia. Pertumbuhan digital berlangsung pesat sebab pasarnya adalah dunia. Tidak terbatas pada teritori.